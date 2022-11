Le virtuel peut parfois être un outil pour livrer un autre regard sur l’art et notamment les musées. Le Louvre a une page Pinterest aux ressources vidéos tout à fait intéressantes.

Qui a dit que les technologies étaient incompatibles avec la diffusion de l’histoire de l’art ? Rien qu’en 2019, le Louvre avait mobilisé la réalité virtuelle pour proposer une approche inédite de la plus célèbre pièce de ses collections : la Joconde. L’expérience était d’autant plus plaisante que, lorsqu’on visite le musée, il y a souvent bien trop de monde pour prendre son temps.

D’ailleurs : et si le Louvre pouvait s’apprécier au-delà de ses aspects les plus iconiques ? La page Pinterest du musée est justement dédiée à cette approche, en livrant, depuis cet automne 2022, une minisérie vidéo.

La Joconde exposée au Louvre. // Source : Marcus Dupont-Besnard

Tout sauf Mona Lisa

Sur la page Pinterest du Louvre, on retrouve, par exemple, une vidéo d’une minute intitulée : « Everything except the Mona Lisa! » (tout sauf Mona Lisa). Elle invite à jeter un œil aux alentours : car oui, la salle de la Joconde ne comporte pas un seul chef-d’œuvre. Il y a entre autres, juste en face, Les Noces de Cana. Une fois la vidéo regardée, on n’a qu’une seule envie : retourner au Louvre et accorder notre attention aux autres tableaux.

Les différentes vidéos de la page permettent ainsi de changer de point de vue. Si l’on regardait les fenêtres du Louvre — car l’architecture des lieux est aussi de l’art ? Et, si l’on partait en quête des coins un peu plus calmes du musée ? Quels coins sont les plus propices à des photos artistiquement intéressantes ?

« 230 000 vues par mois »

« Ceux qui font le détour par le Louvre restent souvent marqués par ce lieu d’émerveillement sans fin. Le Louvre impressionne aussi à distance, il inspire par la qualité et la grandeur de ses œuvres comme de son architecture », détaille Sophie Gange, codirectrice du Louvre. « Le compte Pinterest du musée du Louvre, ouvert en 2012, cumule 230 000 vues en moyenne chaque mois. Nos abonnés apprécient particulièrement la collection de dessins du département des Arts graphiques et la sculpture, magistralement mise en scène dans les cours du palais. Cette série donnera de nouvelles perspectives et mobilisera encore plus la créativité de chacun. »

Cette série de vidéos originales, coproduites par le musée et Pinterest, permet certes d’admirer les lieux à distance. Mais, ils offrent aussi un petit guide pour retourner sur place et y jeter un œil différent, moins formaté. Oui, quelques fois, le virtuel nourrit le réel.