Alors que le nom de Thierry Beaudet a surgi ce lundi 2 septembre 2024 parmi les candidats potentiels à Matignon, sa page Wikipédia a fait très vite l’objet de modifications pour le lier au poste de Premier ministre. Des éditions un peu trop rapides, qui ont entraîné le verrouillage provisoire de l’article.

Sa page n’avait plus été actualisée depuis le 27 juin 2024. Son nom n’était d’ailleurs pas particulièrement connu du grand public. Mais depuis le 2 septembre, la fiche Wikipédia de Thierry Beaudet connait une effervescence hautement inhabituelle. La raison ? Son nom a commencé à circuler comme candidat au poste de Premier ministre.

Depuis le milieu de la journée, la page Wikipédia de l’intéressé a enregistré pas moins de 38 modifications en trois heures. De nombreuses éditions, qui cachent en réalité un désaccord parmi les bénévoles de l’encyclopédie libre et gratuite. Faut-il indiquer ce statut de premier ministrable sur cette fiche, dès maintenant, alors que rien n’est officiel ?

Initialement, la première intervention s’était montrée très peu prudente, car elle a fait le pari que Thierry Beaudet — actuellement président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) — était devenu le locataire de Matignon. Elle a été faite par un internaute non enregistré sur le site. Seule son adresse IP est visible.

La page Wikipédia de l’intéressé, dans l’après-midi du 2 septembre. // Source : Capture d’écran

« Le lundi 2 septembre 2024, il est nommé par le président de la République Emmanuel Macron au poste de Premier Ministre. Il est chargé de former un gouvernement technique », était-il écrit. Cette assertion, fausse, n’est restée en ligne que 6 minutes, le temps qu’un autre wikipédien, cette fois identifié, vienne passer un coup de gomme.

Un quart d’heure plus tard, le sujet est revenu sur la table, mais cette fois sous une forme plus conditionnelle. L’internaute qui a remis le sujet sur la table a évoqué l’hypothèse. Il en a aussi profité pour compléter un peu plus la biographie de Thierry Beaudet, sa formation et son parcours, et par ailleurs certaines prises de position.

Page verrouillée et éditions retirées

Historiquement, Wikipédia a toujours fait preuve d’une grande réactivité en fonction de l’actualité. Cela se constate souvent, qu’il s’agisse du décès d’une personnalité publique, d’un succès sportif (comme, dernièrement, aux Jeux olympiques) ou bien d’un évènement ayant un grand retentissement. Les mises à jour arrivent dans les minutes qui suivent.

Cependant, cette célérité va parfois plus vite que la musique, au point de donner lieu à des éditions finalement mensongères. C’était le cas avec la première édition de Thierry Beaudet, dont le nom s’ajoute à une liste déjà longue de personnalités évoquées pour Matignon : Lucie Castets, Bernard Cazeneuve, Huguette Bello, Karim Bouamrane…

Wikipédia sait gérer cela. D’abord, par la disponibilité des bénévoles, qui agissent pour retirer des éditions qui n’ont pas lieu d’être, parce qu’elles sont maladroites, invérifiables ou s’avèrent être du vandalisme. Ensuite, car il est possible de sécuriser une page pour empêcher les modifications venant d’internautes jugés non fiables.

Les éditions sont parfois très rapides sur Wikipédia. // Wikimédia

C’est ce qui vient de se passer pour la page de Thierry Beaudet. La piste d’une nomination à Matignon a été résumée en une ligne, loin dans le texte : « Le 2 septembre 2024, son nom circule pour succéder à Gabriel Attal au poste de Premier ministre, près de deux mois après le second tour des élections législatives. »

Cette mention ne figure plus dans le résumé introductif de la fiche (elle y a été inscrite pendant quelques minutes), c’est-à-dire le texte qui est tout en haut de la page, avant les premiers éléments biographiques. Et surtout, la page a fait l’objet d’un verrouillage d’un administrateur de l’encyclopédie, pour éviter les ajouts d’internautes anonymes.

Un holà nécessaire, comme le fait remarquer un intervenant, dans ses annotations justifiant de retirer des éléments liés au poste de Premier ministre : « [Ce n’est] pas encyclopédique à ce stade. Wikipédia n’est pas Wikinews. On verra bien, d’ici quelques jours, si c’est des prémices de quelque chose ou juste un ballon d’essai vite oublié. »

Reste peut-être un mérite dans toute cette affaire : elle a permis en partie d’actualiser un peu plus la page de l’intéressé, afin de proposer un article plus complet aux internautes.

