[Deal du Jour] La première génération d’AirPods Pro est sortie en 2019. Les écouteurs d’Apple restent encore aujourd’hui excellents, et la réduction de bruit active très bonne. Alors que la deuxième version vient de sortir, les AirPods Pro sont actuellement à 199 euros sur Amazon.

C’est quoi, cette promotion sur les AirPods Pro ?

Les AirPods Pro étaient vendus 279 € à leur lancement en 2019. Depuis, vous pouvez les trouver aux alentours de 220 € sur divers sites marchands. Ils sont en ce moment proposés au prix de 199 € sur Amazon.

C’est quoi, ces écouteurs d’Apple ?

Apple propose, avec les récents AirPods Pro 2, des écouteurs haut de gamme qui possèdent la meilleure réduction de bruit active du marché, ainsi qu’un mode Transparence bluffant. Cependant, leur prix de presque 300 € peut être un frein à l’achat, surtout quand la première génération passe sous la barre des 200 €.

Alors, est-ce que ça vaut la peine ? Très certainement.

Les AirPods Pro s’accompagnent d’embouts en silicone très agréables une fois en place. Ils ne s’insèrent pas complètement dans l’oreille pour un meilleur confort, et possèdent un excellent maintient. La réduction de bruit active est réellement bluffante. Même si la deuxième génération d’AirPods Pro a, selon Apple, doublé son efficacité, la version 2019 est déjà excellente. La réduction des bruits ambiants est très convaincante et n’a rien à envier aux modèles actuels d’écouteurs. Seuls les bruits aigus passent encore au travers et peuvent s’accompagner d’un léger sifflement, pas forcément agréable si vous vous concentrez dessus, mais qui ne nuit pas profondément l’écoute.

À ce prix, est-ce que les AirPods Pro sont une bonne affaire ?

C’est une bonne affaire si vous ne souhaitez pas investir dans la nouvelle génération d’écouteurs Apple. Contrairement à ce qui est dit sur Amazon, les AirPods Pro première génération ne datent pas de 2021, mais de 2019. Seul le boîtier de charge MagSafe est une mise à jour de 2021 ! Niveau audio, ils proposent une restitution sonore de qualité, marqué par des basses généreuses, mais aussi des médiums qui sonnent juste. Le rendu des voix est clair et naturel. Ils ne souffrent de la comparaison avec la nouvelle génération que quand ils sont poussés dans leur dernier retranchement. En effet, contrairement aux derniers-nés d’Apple, les premiers AirPods Pro pècheront légèrement quand le volume est poussé à fond.

Question autonomie, la première génération n’est pas encore dotée de la puissante puce H2 qui accompagne les AirPods Pro 2. Les AirPods Pro tiendront environ 4 h 30 et jusqu’à 24 heures grâce au boîtier à charge sans fil MagSafe. Enfin, notez qu’ils sont certifiés IPX4 et donc étanches à la sueur et la pluie.

Pour aller plus loin avec les écouteurs

👉 Consultez notre test des AirPods Pro

👉 Consultez notre test des AirPods Pro 2e génération

👉 Consultez notre sélection des meilleurs écouteurs sans fil de 2022

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.