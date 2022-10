[Deal du Jour] La marque Roomba, récemment rachetée par le géant Amazon, propose une gamme d’aspirateurs robots performants. Le Roomba i3+, intelligent et connecté, est actuellement en promotion.

C’est quoi, la promotion sur cet aspirateur robot connecté ?

Le Roomba i3+ est vendu en moyenne autour de 600 €. Amazon propose en ce moment cet aspirateur robot au prix de 459 €.

C’est quoi, l’aspirateur Roomba i3+ ?

Le modèle Roomba i3+ de la marque iRobot est un aspirateur robot doté d’une aspiration efficace. Comparé à certains de ses confrères, il n’est malheureusement pas équipé de caméras. Malgré tout, il est capable de nettoyer une pièce de façon méthodique grâce à sa navigation intelligente basée sur ses capteurs de suivi qui lui permettent de contourner les difficultés rencontrées (pieds de table, jouets, etc.). Il garde en mémoire la distance parcourue ainsi que le chemin et une fois la zone ciblée entièrement couverte, il peut poursuivre son nettoyage.

Le Roomba i3+ s’accompagne de la technologie Dirt Detect, qui lui permet d’accorder plus d’attention aux endroits particulièrement sales. Malheureusement, cet aspirateur robot, aussi malin soit-il, perd de son efficacité sur les moquettes ou les tapis épais. Heureusement, il se rattrape dans sa capacité à vider son bac tout seul. Votre compagnon de ménage possède en effet sa propre station de vidange.

Le Roomba i3+ possède son application dédiée // Source : iRobot

Cette promo sur l’aspirateur robot de iRobot est-elle une bonne affaire ?

En passant sous les 460 €, c’est même une très bonne affaire. Le Roomba i3+ se programme et s’utilise facilement à l’aide de l’application dédiée. Il est compatible avec Alexa et Google Assistant, pour pouvoir le commander à la voix. Le récent rachat de la marque par Amazon promet une intégration encore plus poussée dans un avenir proche.

Il n’est pas le plus discret des robots aspirateurs, mais il arrivera malgré tout à se faire oublier. Son niveau sonore est en effet correct lorsqu’il est au travail. Le retour à la base par contre s’avère plus bruyant. Votre compagnon videra son sac avec quelques décibels en plus, comme s’il fêtait sa cession de ménage réussie. Enfin, en matière d’autonomie, sa batterie tiendra environ 90 minutes pour un temps de charge de 120 minutes. Si la station de vidange ne vous intéresse pas, sachez que le modèle sans est aussi en promotion à 295,01 €.

Pour en savoir plus sur les aspirateurs robots

👉 Consultez notre article sur le rachat de la société iRobot par Amazon

👉 Consultez notre article sur l’indice de réparabilité des robots aspirateurs.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.