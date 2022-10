Les navigateurs web permettent d’épingler des sites sur l’écran des smartphones. Ce sont des raccourcis, dont le look ressemble à des applications mobiles classiques.

Vous êtes du genre à lancer une petite partie de Wordle sur le smartphone, mais vous trouvez pénible d’avoir à lancer chaque jour le navigateur puis de vous rendre sur le site en question ? Vous voudriez avoir un raccourci permettant de rejoindre directement Numerama (ou n’importe quel autre site) depuis l’écran d’accueil du téléphone ?

Figurez-vous qu’il existe un paramètre dans les navigateurs web pour épingler un raccourci vers le site que vous voulez. Il vous suffit de vous rendre à l’adresse de votre choix et d’indiquer à votre logiciel de navigation fétiche de mettre un lien direct, au milieu de vos autres applications sur le téléphone. L’icône affichée aura l’allure d’une app classique.

Mettre un site en raccourci sur le téléphone

La méthode marche avec Google Chrome et Mozilla Firefox. La manipulation est similaire, à ceci près que la disposition et la formulation de certains paramètres peuvent changer d’un navigateur à l’autre. On vous décrit ici la manière de faire avec Chrome sur Android, qui est en même temps le navigateur le plus utilisé et le système d’exploitation le plus répandu.

Les quelques étapes à connaître. C’est facile et rapide. // Source : Capture d’écran

Lancez Google Chrome sur votre smartphone ;

Rendez-vous sur le site web de votre choix ;

Tapez sur les points de suspension verticaux, en haut à droite de l’écran ;

Choisissez « Ajouter à l’écran d’accueil » ;

Changez éventuellement le nom et appuyez sur « Ajouter » ;

Confirmez avec « Ajouter à l’écran d’accueil » ;

Dans la grille des applications, vous verrez alors apparaître l’icône de votre site, avec en légère superposition l’icône du navigateur associée — ici Chrome. Si vous utilisez Firefox, ce sera son icône qui sera affichée à côté. Notez que, dans le cas de Firefox, les points de suspension se trouvent en bas à droite. Le reste des actions à mener est identique.

Si vous souhaitez supprimer un raccourci de l’écran d’accueil, c’est là aussi un jeu d’enfant. Il suffit de maintenir le doigt appuyé sur l’épingle à retirer, puis de glisser l’icône vers le haut de l’écran jusqu’à la zone de suppression. Libre à vous ensuite de remettre ce site plus tard, si vous changez d’avis.