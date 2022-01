Vous ne comprenez rien au phénomène Wordle ? Suivez-nous

La raison pour laquelle tout le monde parle du jeu Wordle vous échappe ? Lisez cet article.

Un mot à découvrir par jour, et c’est tout. Le site du jeu Wordle est simple comme bonjour, et encore. « Bonjour » contient trop de lettres pour pouvoir y figurer.

Comme d’autres avant lui (coucou, 2048 !), Wordle a gagné en popularité par l’effet du bouche à oreille virtuel. Plus il y a d’internautes qui y jouent… plus il y a d’internautes qui y jouent.

C’est ainsi qu’en ce début d’année 2022, le jeu en ligne a explosé en popularité, grâce à un savant mélange de rapidité et de facilité de compréhension et un joli potentiel de viralité.

La tendance « Wordle » sur Google entre 2021 et 2022 dans le monde

Si vous avez déjà regardé l’émission Motus à la télé (vu qu’elle a été diffusée entre 1990 et 2019, il y a peu de chance que vous soyez passés à côté), vous allez comprendre très facilement les règles de Wordle.

Vous avez 6 essais maximum pour deviner un mot. À chaque essai, on vous indique si les lettres que vous avez testées sont bonnes et bien placées, bonnes ou mal placées ou mauvaises.

Ah, oui, un détail : tout est en anglais.

Capture d’écran d’une partie de Wordle

Pourquoi Wordle est-il si addictif ?

On peut identifier plusieurs particularités qui ont probablement contribué au succès de Wordle :

Il n’y a qu’un seul mot à deviner par jour . Impossible de perdre des heures sur Wordle, une fois que vous l’avez trouvé, vous devrez patienter à nouveau 24h jusqu’à la nouvelle grille.

. Impossible de perdre des heures sur Wordle, une fois que vous l’avez trouvé, vous devrez patienter à nouveau 24h jusqu’à la nouvelle grille. Tout le monde a la même grille : chaque jour, le mot à deviner, en anglais, est le même pour tous les internautes. Le site utilise des cookies pour se souvenir de vous : si vous vous y rendez deux fois dans la même journée, il vous affichera votre résultat passé. Vous pouvez le tromper en ouvrant une fenêtre dans un autre navigateur ou en navigation cachée, mais… l’intérêt ludique serait fort limité. Sauf si vous aimez vraiment, vraiment gagner.

: chaque jour, le mot à deviner, en anglais, est le même pour tous les internautes. Le site utilise des cookies pour se souvenir de vous : si vous vous y rendez deux fois dans la même journée, il vous affichera votre résultat passé. Vous pouvez le tromper en ouvrant une fenêtre dans un autre navigateur ou en navigation cachée, mais… l’intérêt ludique serait fort limité. Sauf si vous aimez vraiment, vraiment gagner. L’option de partage du résultat est graphique et amusante. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Share », le site copie dans votre presse-papier virtuel une représentation visuelle de votre partie de Wordle, sous forme de petits carrés. Le résultat est accompagné du numéro de la grille (par exemple, numéro 205) et en combien de coups vous avez trouvé le mot (ici, 5 sur 6).

Wordle 205 5/6

🟨⬜🟨⬜🟨

⬜🟨⬜⬜⬜

⬜🟩⬜⬜🟩

⬜🟩⬜🟩🟩

🟩🟩🟩🟩🟩

Qui a créé Wordle ?

Wordle est un jeu très simple créé par Josh Wardle, un ingénieur américain qui « aime construire des produits uniques focalisés sur les interactions humaines ». Pour qui se baladerait régulièrement en ligne sur le géant forum Reddit, Josh Wardle n’est pas un inconnu. Il a créé des expérimentations sociales comme The Button en 2015 et The Place, une fresque collaborative gigantesque, où les membres pouvaient poser un pixel d’une couleur différente… toutes les 5 minutes seulement.

En novembre 2021, le New York Times a cité son jeu Wordle dans une de ses nombreuses newsletters. C’est dans le même média que l’on en apprend un peu plus, début janvier 2022, sur la genèse de ce projet qui n’avait au départ vocation qu’à divertir la compagne de l’ingénieur. « Ça doit vous prendre environ 3 minutes par jour, et c’est tout. Le jeu ne demande pas plus de votre temps », y témoigne Wardle.

Il n’a ajouté la fonctionnalité de partage des résultats avec des petits carrés de couleur que depuis la mi-décembre, se calquant sur des habitudes prises par certains fans du jeu. C’est habile ; une manière de célébrer sa victoire sans pour autant révéler la solution et gâcher le plaisir aux autres.