[Deal du Jour] Si vous souhaitez acquérir une Apple Watch, mais n’avez pas envie d’y mettre le prix, le modèle SE est un excellent compromis. Plus abordable que la gamme classique, la version GPS 40 mm est en promotion pour les Prime Day.

C’est quoi, la promotion sur la Watch SE ?

Dans le cadre des Prime Day, Amazon propose une réduction sur la montre connectée Apple Watch SE. Trouvable habituellement autour de 280 €, le modèle GPS 40 mm est en ce moment au prix de 249 €.

C’est quoi, cette montre connectée d’Apple ?

L’Apple Watch SE reprend le design rectangulaire d’une Apple Watch classique, ainsi que la fameuse Digital Crown. Moins onéreuse, la SE s’autorise quelques concessions pour réduire son prix. Par exemple, la fonction Always-On qui laisse la montre toujours allumée n’est pas disponible. Heureusement, l’excellente réactivité de WatchOS permet d’allumer l’écran OLED Retina de 1,78 pouce d’un simple mouvement de poignet. L’interface de la Watch SE est intuitif et une pression sur la couronne permet d’accéder au menu. Vous accédez à l’ensemble des applications installées et vous naviguez librement via l’écran tactile. WatchOS se complète naturellement avec votre smartphone. L’affichage des notifications, Apple Pay, ou encore votre musique, s’affichent parfaitement sur votre montre connectée.

L’Apple Watch SE // Source : Numerama

Est-ce que c’est une bonne affaire à ce prix ?

À moins de 250 €, le modèle GPS 40 mm est une excellente affaire malgré ses quelques concessions. Elle propose néanmoins plusieurs capteurs pour une expérience sportive complète. Le cardiofréquencemètre est efficace et les relevés précis. La fonction de suivi du sommeil n’est pas la meilleure sur le marché et certains concurrents s’en sortent mieux. Mais pour le reste, la Watch SE est une excellente alternative aux modèles haut de gamme. De nombreuses activités sportives sont présentes, y compris la natation grâce à son étanchéité jusqu’à 50 mètres. Les sports en altitude sont aussi de la partie grâce à son altimètre. Ces concessions ont aussi du bon : la Watch SE possède une très bonne autonomie. Apple promet presque 20 heures, mais dans les faits, la montre pourra tenir un peu plus d’une journée entière. Enfin, si vous souhaitez obtenir le modèle GPS + 4G, il est actuellement à 309 € dans le cadre des Prime Day.

Pour aller plus loin sur le sujet

👉 Consultez notre guide des meilleures montres connectées

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.