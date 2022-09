C’est (re)parti pour les French Days 2022 ! Cette cession automnale commence ce vendredi 23 septembre pour se terminer lundi 26 septembre. Tous les jours, jusqu’à la fin de l’événement, Numerama vous aide à y voir plus clair, parmi les nombreux produits en promotion. Vous trouverez ici les meilleurs bons plans sur une sélection de produits vraiment utiles.

C’est parti pour l’événement « French Days ». À partir de ce vendredi 23 septembre et pendant quatre jours, de nombreux sites d’e-commerce proposent des réductions sur de multiples produits. Une excellente occasion d’acquérir le produit high-tech qui vous fait de l’œil depuis longtemps.

Il convient bien sûr de faire attention à ce que vous achetez et de ne pas procéder à des achats impulsifs, pour des produits dont vous n’avez pas besoin. Un conseil : réfléchissez en amont à ce que vous voulez acheter et focalisez-vous sur ces produits.

Pour cela, vous serez guidés par notre sélection des offres à ne pas manquer, celles vraiment utiles, le tout sans langue de bois. Cette sélection est mise à jour en temps réel pendant les quatre jours de l’événement.

Si vous avez des doutes sur certains produits, n’hésitez pas à consulter nos guides d’achat. Ils sont régulièrement mis à jour avec les meilleurs produits tech actuels.

Le casque Bose à l’excellente autonomie

Le casque Bose QC45 // Source : Numerama

Le QC45 est sans fil et à réduction de bruit active. Il permet de filtrer la plupart des sons ambiants afin de ne pas être dérangé par le bruit autour de vous. L’immersion est totale avec un niveau d’isolation impeccable. Le QuietComfort 45 possède un son généreux, globalement, bien équilibré. Son excellente conception, légère et robuste, est appréciable et il se maintient correctement sur la tête, sans pressions désagréables. L’autonomie promise est de 24 heures, avec réduction du bruit active, et il se recharge rapidement via une prise USB-C.

La petite liseuse numérique de La Fnac

La liseuse Kobo Nia 6″ // Source : Numerama

La Kobo Nia est légère et compacte et dotée d’une capacité de stockage de 8 Go. Son écran 6 pouces possède une résolution de 1024 × 758 pixels. Elle est dotée d’un rétroéclairage efficace, avec plusieurs niveaux de luminosité. Malgré l’absence de gestion de la lumière bleue, la lecture est plaisante. La Kobo Nia est simple d’utilisation. Elle peut se connecter en Wi-Fi, pour télécharger n’importe quel e-book depuis le catalogue. En matière d’autonomie, la batterie de cette Kobo tiendra une à deux semaines, en lisant quelques heures par jour. Si vous hésitez entre celle-ci et d’autres, allez jeter un œil à notre guide des liseuses.

Un aspirateur robot connecté

Le Roborock S7 // Source : Numerama

Le Roborock S7 est doté d’un télémètre laser pour suivre une navigation en zigzag et commencer par les coins, puis le reste de la pièce. Il est efficace sur tout type de sol et peut contourner des obstacles et foncer sur d’autres. Malheureusement, sa hauteur de presque 10 cm ne lui permet pas de se glisser sous des meubles bas. Via l’application Google Assistant, il vous sera possible de contrôler le Roborock S7 à la voix, grâce à Alexa ou Siri. Via l’application Roborock, vous pourrez choisir la puissance d’aspiration, organiser un nettoyage ou même cartographier votre intérieur. Comptez environ 1h30 d’autonomie, avant qu’il retourne à sa station de vidage automatique pour un repos mérité.

L’iPad version mini 64 Go

L’Apple iPad Mini 8,3″ 64 Go // Source : Numerama

L’iPad mini 6 (que nous avons testé ici) est un petit iPad de 8,3 pouces. Son écran Liquid Retina offre une belle définition de 2266 × 1488 pixels. Sa puce A15 Bionic, couplée à 6 Go de RAM, offre d’excellentes performances. Les applications, même les plus gourmandes en ressources, se lancent et tournent sans problème. Le capteur grand-angle de 12 Mpx de l’appareil photo fait de bonnes photos, sans égaler celui d’un iPhone. Comptez une dizaine d’heures d’autonomie dans le cas d’un usage intensif et deux jours avec un usage modéré.

Pour connecter son téléviseur

Realme TV Stick 4K // Source : Numerama

Sans égaler la Nvidia Shield TV ou la Fire Stick d’Amazon, le Realme TV Stick 4K qui tourne avec l’OS Google TV, est une bonne alternative. Il est capable de diffuser du contenu en 4K à 60 images par seconde et prend en charge le HDR10+ et HDMI 2.1. La fonction Chromecast en 4K est possible. Il se connecte via Wi-Fi 5 et Bluetooth, et Google Assistant est aussi de la partie pour télécommander par la voix votre TV. De nombreuses applications sont présentes, dont les classiques Disney+, Netflix, Canal+, ou Prime Video.

La montre connectée de Samsung

Samsung Galaxy Watch 4 // Source : Numerama

La Galaxy Watch 4 possède un design simple et épuré avec un boîtier, fin et léger, moins de 10 mm pour 25,9. La navigation se fait via un écran tactile plutôt ergonomique. Le modèle 44 mm possède un écran OLED de 1,4 pouce qui offre une excellente qualité d’image, avec une luminosité idéale en plein soleil. Elle s’accompagne de l’interface One UI Watch. L’accès au catalogue du Play Store vous offre un large choix d’applications pour remplir votre montre. Malheureusement, seuls les utilisateurs d’Android pourront en profiter. La montre de Samsung n’est effectivement pas compatible avec les iPhone. La Watch 4 possède des capteurs pour surveiller votre activité (pression sanguine, électrocardiogramme, taux d’oxygène dans le sang, suivi du sommeil…).

Le TV QLED ultra lumineux de Samsung

TV Samsung QE55Q95T // Source : Numerama

Le téléviseur Samsung Q95T de 55″ possède un design réussi. Son écran QLED offre une luminosité élevée et des contrastes renforcés pour une image de grande qualité. Sa résolution de 3 840 x 2 160 pixels, sa définition 4K et sa fréquence de balayage de 100 Hz lui donne une grande polyvalence quant aux contenus regardés et est idéal pour le gaming. Malheureusement, il ne prend pas en compte le Dolby Vision. Il est doté de nombreux ports HDMI, de deux ports USB et d’une sortie optique, afin de brancher une barre de son ou un Home Cinema et compléter l’expérience. Enfin, Tizen OS accompagne ce TV et offre une grande variété de fonctions et d’applications.

Un PC portable avec écran OLED

Asus Vivobook Pro 14 OLED // Source : Numerama

Le PC portable Asus Vivobook Pro 14 possède un écran OLED de 14″. Sa résolution QHD de 2 880 × 1 800 pixels et son taux de rafraîchissement de 90 Hz le destine à un usage polyvalent. Il trouvera peut-être ses limites dans le gaming, mais restera efficace dans la plupart autres tâches. Le Vivobook Pro 14 vous accompagne pour le travail, pour regarder vos films, ou pour une utilisation quotidienne. Il est équipé d’un processeur AMD Ryzen™ 5 5600H, d’un SSD de 512 Go et de 8 Go de RAM. Il est livré avec le système d’exploitation Windows 11 Famille.

