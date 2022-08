Amazon prépare la fermeture de son service de stockage Amazon Drive d’ici la fin de l’année 2023. La plateforme poursuivra ses prestations d’hébergement à distance, mais en se focalisant sur les photos et les vidéos.

Il y a du changement à venir pour le service de stockage en ligne Amazon Drive. D’ici la fin de l’année 2023, la solution d’hébergement à distance fournie par l’entreprise américaine cessera. Cette décision, annoncée par mail à sa clientèle, ne constitue pas à proprement parler d’un désengagement du groupe dans le cloud, mais plutôt d’une réorganisation et d’une réduction de l’offre grand public.

Quand Amazon Drive s’arrête ?

Le calendrier prévisionnel d’Amazon est organisé autour de trois dates. Ces étapes sont relativement espacées les unes des autres pour laisser du temps aux internautes pour déterminer ce qu’il convient de faire : rapatrier tout le contenu sur leur ordinateur par exemple, ou bien ouvrir un espace de stockage chez un autre prestataire pour y déplacer ses fichiers.

31 octobre 2022 : Amazon retirera les applications mobiles Amazon Drive des boutiques Google Play (Android) et App Store (iOS) ;

31 janvier 2023 : l’envoi de nouveaux fichiers sur son espace de stockage Amazon Drive prend fin. Les documents déjà présents restent toujours accessibles ;

31 décembre 2023 : fermeture du service.

Le stockage proposé par Amazon avec Drive s’arrêtera dans un an et demi. // Source : Capture d’écran

Que vont devenir les fichiers sur Amazon Drive ?

Si vous ne faites rien d’ici le 31 décembre 2023, vos contenus stockés sur Amazon Drive sont en péril. Vous devez donc impérativement agir avant cette date pour récupérer vos données. Libre à vous de décider ensuite quoi en faire : les garder sur votre ordinateur, en faire une copie de sauvegarde sur un support externe (et vous auriez raison), les héberger ailleurs.

Attention ! Si Amazon ferme Drive, il n’arrête pas Photos. Au cours du processus, il sera possible de transférer une partie des contenus figurant dans Drive sur Photos. Évidemment, tout ne sera pas déplaçable. Cela concernera les photos et les vidéos. Amazon annonce un stockage illimité des images avec son service Photos. Les vidéos aussi sont acceptées, si elles font moins de 5 Go.

Qui est concerné par la fin d’Amazon Drive ?

Tout le monde n’est pas concerné par la fin d’Amazon Drive. En effet, il faut être d’une part client d’Amazon Prime et par ailleurs être utilisateur de Drive. Si vous ne passez pas par cette solution de stockage, vous n’avez aucune inquiétude à vous faire ni aucune démarche à entreprendre. Idem si vous n’avez pas d’abonnement à Prime tout court, car c’est un service qui en dépend.

La fin d’Amazon Drive survient au moment où le géant du net a annoncé en Europe — et plus particulièrement en France — une hausse notable du prix de la formule, mais dont l’offre est considérée comme toujours attractive. La hausse, qui est prévue pour la mi-septembre, peut toutefois être retardée par certaines astuces, en prenant un abonnement juste avant par exemple. Bien entendu, Amazon ne se retire pas des activités cloud B2B.