Les entrepreneurs crypto, qu’il s’agisse de Changpeng Zhao, le créateur de Binance, ou d’autres, font régulièrement la une des journaux avec leurs prédictions sur l’avenir des crypto-monnaies. La plupart du temps, elles s’avèrent éloignées de la réalité, car très incertaines.

« Je pense qu’au vu de la baisse des prix, cela va prendre du temps pour revenir au niveau [des 69 000 dollars] ». Changpeng Zhao, le fondateur célébré de la plateforme d’échange crypto Binance, n’est pas particulièrement optimiste pour le futur immédiat des prix du bitcoin. Dans une interview au journal anglais The Guardian, l’entrepreneur a expliqué qu’il pensait qu’il faudrait au moins « quelques mois, voire une paire d’années », avant que le bitcoin se retrouve à nouveau au-dessus de 60 000 dollars.

Un bitcoin aux alentours de 20 000 dollars pendant 2 ans ?

Le marché des crypto-monnaies tout entier traverse en ce moment un passage très difficile. L’effondrement de l’écosystème Terra/ UST, qui a entraîné la destruction de milliards de dollars, a refroidi la confiance des investisseurs, tout comme les difficultés rencontrées par la plateforme Celsius et par le fonds d’investissement 3 Arrows Capital. Quant au bitcoin, il est à un niveau historiquement bas, jamais vu depuis 2020, et pourrait continuer de baisser.

Malgré sa prédiction un peu pessimiste sur le futur du bitcoin, CZ a cependant tenu à rassurer. « On pense aujourd’hui que 20 000 dollars est très bas. Mais en 2018 et en 2019, si vous aviez dit aux gens que le bitcoin serait à ce niveau-là, ils auraient été très contents ! Le bitcoin était entre 3 000 et 6 000 dollars à ce moment-là », se souvient-il. « Si vous regardez le prix du bitcoin, maintenant, nous sommes plus haut que lors du dernier pic. Que ce soit normal ou pas, je pense que l’industrie est toujours en train de grandir et la fluctuation des prix est normale ».

Ce n’est pas la première fois que le prix du bitcoin chute brusquement après avoir battu un record : la crypto-monnaie avait déjà eu ce comportement en 2017, lorsqu’elle avait passé la barre des 19 000 dollars pour la première fois. Après une période de hausse, elle avait rapidement perdu de la valeur avant de se stabiliser.

Les prédictions sont très souvent aléatoires

Mais CZ a cependant reconnu que « personne ne pouvait prédire le futur », et que ses estimations pourraient ne pas être les bonnes. Les pronostics sur l’évolution des cryptos sont pourtant courantes. Les influenceurs, spécialistes, analystes et entrepreneurs ne se privent jamais de donner leurs avis, qui font régulièrement les gros titres (comme dans l’article que vous avez sous les yeux, d’ailleurs). Alors que le marché actuel est instable, les nouvelles de ce genre rassurent, ou bien inquiètent — mais elles peuvent avoir un impact important sur les ventes et achats. Pourtant, la plupart du temps, elles sont fausses.

En 2021, le milliardaire Tim Draper avait ainsi prédit que le bitcoin allait atteindre les 250 000 dollars en 2022. Au début de l’année, de nombreux investisseurs ou entrepreneurs ont déclaré que le bitcoin allait atteindre les 100 000 dollars dans les mois qui suivraient. Certains organismes prévoient même un bitcoin à 1 million d’euros d’ici 2030 ou 2050.

Il faut cependant prendre ces prédictions avec des pincettes. Lorsqu’elles ont été faites, le bitcoin était encore en plein « bull run », c’est-à-dire en période de croissance. Depuis, le retour de l’inflation, la hausse des taux directeurs de la banque centrale européenne et les diverses faillites d’entreprise crypto ont jeté un coup de froid au marché et laisse entrevoir un avenir plus mouvementé. Les nouvelles prédictions — comme celle de CZ — s’en font l’écho.

L’année 2022 n’est pas encore finie — et un rebond jusqu’au 100 000 dollars, voire 250 000, n’est pas à exclure, même si au vu de la conjoncture actuelle, il est peu probable. Néanmoins, les changements de ton dans les prédictions des spécialistes et des entrepreneurs montrent qu’elles ne sont pas toujours fiables — et qu’il vaut mieux ne pas baser d’investissements dessus.