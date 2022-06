Mieux connu sur le nom de 3AC, 3 Arrows Capital était il y a encore peu l’un des plus importants fonds d’investissement crypto. Mais depuis quelques jours, des rapports sur sa santé financière font craindre la faillite.

Après l’effondrement des projets de la blockchain Terra et le gel des retraits sur la plateforme de staking Celsius, c’est au tour de 3 Arrows Capital de vivre une très mauvaise passe, selon plusieurs observateurs. Mais depuis la mi-juin, de plus en plus d’analystes font état de problèmes dans les comptes d’3AC. Certains n’hésitent pas à utiliser le terme d’insolvabilité — et dans une interview au Wall Street Journal, le fondateur a confirmé la mauvaise santé de l’entreprise.

3 Arrows Capital, abrégé 3AC, n’est pas n’importe quelle plateforme. Il s’agit d’un des fonds d’investissement et de spéculation les plus importants du secteur des crypto-monnaies : l’entreprise gère un capital de plus de 3 milliards de dollars. Ce large fonds fait qu’3AC a des positions dans de nombreuses entreprises cryptos et qu’elle a investi dans les principales blockchains. Et si jamais la plateforme déclarait faillite, les conséquences pourraient être désastreuses pour toute une partie de l’écosystème.

Que se passe-t-il avec 3 Arrows Capital ?

Pour simplifier, A3C est un fonds spéculatif. Il s’agit plus ou moins de la même chose qu’un fonds d’investissement, sauf que ces fonds spéculatifs (aussi appelée hedge funds) prennent des parts dans des secteurs plus risqués afin d’avoir un meilleur rendement et font appel à des prêts pour les garantir. Ils sont pour cela considérés comme des placements risqués.

La situation dans laquelle A3C se trouve aujourd’hui est assez compliquée, et elle est liée à la chute de la valeur de plusieurs tokens, dont le stETH. Mais elle avait également investi 200 millions de dollars dans Luna, le projet de Terra dont la valeur s’est effondrée en quelques jours — et qui ne vaut désormais plus rien. Entre la débâcle du Luna et la baisse du prix des cryptos, certains spécialistes pensent qu’3AC n’aurait plus assez de garanties pour les prêts auxquels il a souscrit. Si c’est le cas, l’entreprise pourrait faire défaut.

3 Arrows Capital, énorme fonds de spéculation, serait au bord de la faillite // Source : Canva

Les analystes sont parvenus à ces conclusions en voyant les transactions effectuées sur des portefeuilles censés appartenir à 3AC. Pendant quelques jours, l’entreprise et ses fondateurs se sont murés dans le silence. Mais, dans une interview avec le Wall Street Journal parue le 17 juin, ils ont finalement confirmé la mauvaise situation de 3AC.

L’entreprise est « en train d’explorer toutes les options » afin d’éviter le défaut de paiement, « dont la vente de leurs actifs et le rachat par une autre entreprise », explique le WSJ. « Le fonds espère trouver un accord avec ses créanciers, afin d’avoir plus de temps pour trouver une solution.»

Quelles conséquences ?

Si l’entreprise venait à faire défaut, les répercussions sur le monde de la crypto seraient catastrophiques. En plus de gérer les fonds de beaucoup d’entreprises et de particuliers qui pourraient perdre une partie de leur argent, 3AC a également emprunté de grandes sommes pour financer ces investissements.

3 Arrows Capital pourrait entraîner une partie du monde des cryptos dans sa chute // Source : Canva

Si la plateforme faisait défaut et n’arrivait pas à rembourser ses prêts, l’effet domino se ferait sentir dans tout le monde de la crypto. La première entreprise à souffrir de la chute de 3AC serait la plateforme de staking Celsius, qui lui a accordé un prêt, et qui connaît elle-même d’importants problèmes de liquidité. Les autres prêteurs seraient aussi inquiétés, tout comme les projets dans lesquels 3AC a investi.

En attendant une confirmation de la situation par Zhu Su ou par l’entreprise, c’est donc tout le monde des cryptos qui retient son souffle — et espère échapper au pire.