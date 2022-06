Besoin d’écouteurs pour aller avec votre iPhone, mais vous ne souhaitez pas non plus vous ruiner ? Bonne nouvelle, les AirPods 2 d’Apple sont à seulement 94 euros chez Rakuten.

C’est quoi cette promo sur les Apple AirPods 2 ? Rakuten propose les écouteurs sans-fil, non pas à leur prix de base de 149 euros, ni à 109 euros comme indiqué sur le site, mais bien à 94 euros en utilisant le code promo RAKUTEN15. Ce qui est, avouons-le, pas mal du tout.

C’est quoi ces écouteurs exactement ? Sortis en 2019, ces écouteurs sans-fil d’Apple de deuxième génération ne sont certes pas les plus récents, mais ils restent excellents pour vaste majorité des utilisateurs. Parfaitement intégrés à l’écosystème d’Apple (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV), ils proposent une autonomie de 5h d’écoute et de 3h en conversation et se rechargent dans leur boitier (qui utilise un câble Lightning), soit au total de 25h d’autonomie. Pour les amateurs d’assistants vocaux, Siri est bien entendu de la partie. Ils fonctionnent avec les autres appareils grâce au Bluetooth mais ne peuvent pas changer de périphérique automatiquement.

Une des oreillettes des AirPods 2 // Source : Numerama.

Pour mieux comprendre l’offre sur les Apple AirPods 2

