Dans Android, il existe un paramètre pas toujours bien connu et utilisé : le mode invité. Il permet de créer un espace cloisonné, séparé du compte principal qui appartient au propriétaire du smartphone. Avec ce profil, il est possible de prêter son téléphone sans craindre de donner accès à ses contacts, photos ou apps.

Si le smartphone est un objet très personnel, car il est devenu la porte d’entrée sur notre vie numérique, il existe des circonstances dans lesquelles on peut être amené à le prêter. Comment, alors, confier son téléphone à quelqu’un sans lui donner accès à ses apps, ses fichiers et ses contacts ? C’est là qu’entre en scène le « mode invité » sur Android, qui est parfois aussi appelé compte ou profil invité.

À noter que ce bref guide a été fait avec un OnePlus 6 avec Android 10 et Oxygen 10.3.10. En conséquence, les captures d’écran et les termes peuvent éventuellement ne pas être identiques avec un smartphone Android d’une autre marque et tournant avec une autre version du système d’exploitation. Cependant, les variations devraient être suffisamment minimes pour ne pas vous semer.

Créer un mode invité sur Android

L’accès au mode invité se fait dans les paramètres du système d’exploitation mobile. À la rubrique « Système », tout en bas de la page des réglages, cherchez la ligne nommée « Utilisateurs multiples ». Activez l’option — si ce n’est pas déjà fait — et vous verrez alors apparaître deux comptes : le vôtre et un second, qui est celui qui nous intéresse. C’est aussi de là que vous pouvez créer des profils plus durables.

Avant de cliquer sur ce mode, notez la présence d’une roue crantée à droite, qui donne accès à une option pour les appels. Vous pouvez autoriser la personne à passer des coups de fil. Attention : Android vous prévient que votre historique des appels sera alors partagé avec le compte invité. Celui-ci ne verra pas les noms, mais juste les numéros de téléphone. Envisagez de nettoyer votre historique d’appel avant.

Avec le compte invité, le smartphone parait sorti d’usine. Il n’est doté d’aucun écran de verrouillage et n’a aucune personnalisation. Pas de panique pour autant : cela ne veut pas dire que l’ancien profil a disparu. En fait, Android cloisonne l’environnement du mode invité dans son propre espace. L’invité peut alors installer ses applications, mais il lui faudra avant s’identifier avec son compte Google.

Le mode invité est intéressant si vous prêtez votre téléphone ponctuellement, sur une courte période. Si ce prêt est amené à être plus fréquent, il convient plutôt de songer à créer directement un profil utilisateur. Ce cas de figure se rencontre par exemple si vous prêtez fréquemment votre téléphone à un membre de votre famille. Là aussi, les espaces sont compartimentés.

Même si le mode invité se veut provisoire, il n’a pas de limitation d’usage manifeste : on peut accéder au Wi-Fi, à la connexion mobile, au Bluetooth et aux autres caractéristiques du smartphone, comme le NFC, la géolocalisation, l’économiseur de batterie, l’appareil photo et à toutes les applications figurant par défaut dans Android — celles qui manquent devant être téléchargées sur Google Play.

Avec le mode invité, il n’est pas possible de rebasculer sur le profil qui détient les droits d’administration du smartphone — et de toute façon, celui-ci est protégé par l’écran de verrouillage (celui-ci se débloque selon le type de sécurité retenu : code PIN, schéma, mot de passe, empreinte biométrique…). Il n’est pas non plus possible de couper le mode « Utilisateurs multiples » depuis le profil invité.

Supprimer le mode invité et revenir à l’état précédent

À partir du moment où vous aurez récupéré le téléphone, vous aurez sans doute envie de supprimer le compte invité — sauf si la personne qui a eu votre mobile entre les mains l’a fait avant, pour ne pas laisser à votre portée des choses qu’elle voudrait garder privées — et de retrouver votre compte. Cette suppression est irréversible : elle efface les actions, données et applications.

On le voit bien ici : c’est là tout l’intérêt de créer un profil utilisateur dédié (par exemple pour son enfant), si le smartphone a été utilisé longuement et est susceptible de l’être à nouveau, pour éviter de repartir à zéro à chaque fois. D’autant que l’OS réinitialise les différents tutoriels expliquant le fonctionnement d’Android, ce qui s’avère vite pénible quand on sait déjà évoluer dans Android.

Une fois le compte invité supprimé, le smartphone redirige à l’écran de verrouillage du profil principal. À l’étape d’après, vous retomberez sur la page de configuration du mode invité et des profils secondaires. C’est tout. Si vous ne savez pas comment supprimer le compte invité, c’est tout simple : il suffit de suivre le même chemin d’accès qui mène à la création des utilisateurs multiples.

