Le SLS est de sortie : la Nasa dévoile ses plus belles photos de la fusée qui fera le tour de la Lune

Le lanceur SLS sera utilisé par la Nasa pour ramener des astronautes sur la Lune dans la décennie qui vient. Mais dès cette année, une première mission est prévue : faire le tour de la Lune. Le départ est pour bientôt.

Trois lettres, un nom et une ambition. Voilà comment on pourrait décrire le projet du SLS de la Nasa. En effet, c’est avec cette fusée — dont l’acronyme signifie Space Launch System — que l’agence spatiale américaine entend mener à bien le programme Artemis, qui doit aboutir au retour des astronautes sur la Lune au cours de la décennie 2020.

Le calendrier actualisé de la Nasa table pour un alunissage habité en 2025 au plus tôt. Mais avant cela, il y aura déjà eu deux précédentes missions : Artemis 1 et Artemis 2. La première doit d’ailleurs survenir au cours du premier semestre 2022. Aux dernières nouvelles, un vol fin mars est envisagé. Objectif ? Faire une simple boucle autour de la Lune.

Ce n’est pas la fusée SLS qui fera le tour de la Lune, mais la capsule Orion, qui se trouve à son sommet. C’est ce vaisseau qui accueillera les équipages, mais pour l’instant celui-ci est vide : l’essai prévu dans les prochaines semaines se fera sans personne à bord, afin de valider tout le voyage dans des conditions réelles et sans aucune prise de risques.

Le SLS est aujourd’hui assemblé et après une longue attente, le lanceur a pu faire une première sortie, comme s’il se rendait sur le pas de tir pour le grand départ. Bien sûr, avant l’essai en vol, le SLS et Orion, qui sont maintenant intégrés, feront l’objet d’une répétition générale afin de vérifier les systèmes et de tester toutes les étapes du compte à rebours.

L’agence spatiale américaine sait l’évènement historique : c’est à la fois l’une des plus grandes missions de l’année, mais aussi sans doute de la décennie — pour ne pas dire de toute l’histoire récente en matière de conquête spatiale. Pour marquer l’évènement, la Nasa a donc mobilisé toute son équipe de photographes. Voici une sélection des plus beaux clichés qu’ils ont pris.

Les photos les plus réussies de la fusée SLS

Le booster principal, en orange, les propulseurs latéraux sur le côté et, tout en haut, la fameuse capsule Orion. // Source : Joel Kowsky

Le SLS est la fusée la plus récente de la Nasa. Et peut-être la dernière, si jamais l’agence mise à l’avenir sur des sociétés privées comme SpaceX, ULA ou Blue Origin. // Source : Joel Kowsky

Focus sur un propulseur latéral. // Source : Aubrey Gemignani

They see me rollin’. //Source : Aubrey Gemignani

Objectif : faire le tour du petit point brillant (oui, c’est la Lune). // Source : Aubrey Gemignani

Le satellite est distant d’environ 385 000 km de la Terre. // Source : Aubrey Gemignani

Certes, la Lune s’éloigne chaque année d’un ou deux centimètres de la Terre, mais ça ira. // Source : Aubrey Gemignani

Une vue plus large de la fusée et de son hangar. // Source : Joel Kowsky

Je dirais que c’est avant tout une aventure humaine. // Source : Keegan Barber

On croise les doigts pour que cela se passe bien. // Source : Joel Kowsky