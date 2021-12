Le Premier ministre va donner une conférence de presse ce premier vendredi des vacances, à la suite d’un conseil de défense d’urgence, le 17 décembre 2021. Voici où et comment suivre ses potentielles annonces.

« Déclaration de M. Jean Castex sur les mesures de lutte contre la COVID-19 » : voilà comment le cabinet du Premier ministre a annoncé qu’il prendrait la parole, à peine 10 jours après la dernière allocution conjointe avec Olivier Véran.

Cette annonce arrive à la suite d’un conseil de défense, alors que la cinquième vague épidémique touche durement la France. Les indicateurs ne sont pas bons, et le gouvernement est au courant : plus de 3 000 classes sont fermées, et on compte environ 50 000 cas positifs recensés par jour dans l’hexagone actuellement et 138 décès hospitaliers quotidiens.

Jean Castex prononcera une "déclaration" sur les mesures anti-#Covid à 19h30. pic.twitter.com/tpdSvlUM08 — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) December 17, 2021

Comment suivre la conférence de presse de Jean Castex ?

Quand ? Le Premier ministre va parler à 19h30 ce vendredi 17 décembre 2021.

Le Premier ministre va parler à 19h30 ce vendredi 17 décembre 2021. Comment ? Comme toutes les allocutions ministérielles, celle-ci est retransmise en direct par les sites des chaines d’information en continu. Vous pouvez la suivre sur le site de BFMTV, de FranceInfo et de LCI. La conférence sera filmée en direct sur les réseaux sociaux, notamment le compte de Jean Castex. Nous intégrerons la vidéo ci-dessous lorsqu’elle sera disponible.

Quelles annonces ?

Il y a 10 jours, le gouvernement avait décidé de faire passer en niveau 3 le protocole concernant les écoles et de fermer pour 4 semaines les discothèques. Pour l’instant, peu d’information ont fuité sur de potentielles mesures supplémentaires qui pourraient être prises, juste avant les fêtes de fin d’année.

Interrogée par LCI, une source gouvernementale a laissé entendre qu’il n’y aurait toutefois pas de « mesures exceptionnelles » comme un confinement. Il faut dire que la période est complexe ; les Français ayant déjà grandement pris leurs dispositions pour célébrer Noël.

Il pourrait y avoir, en revanche, un renforcement des contrôles aux frontières. La vaccination des plus jeunes (5-11 ans) est également de plus en plus discutée.