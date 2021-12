Une éclipse polaire n'est pas des plus aisées à photographier. Quelques images spectaculaires ont néanmoins pu être immortalisées le 4 décembre 2021, lors de l'éclipse totale de Soleil visible depuis l'Antarctique.

Rares sont les observateurs et observatrices qui ont pu assister directement à la dernière éclipse solaire de 2021, survenue le samedi 4 décembre. Cette éclipse totale de Soleil était visible depuis l’Antarctique. Il s’agissait donc d’une éclipse polaire (pôle sud), dont les manchots ont pu profiter après 2 mois de journées sans nuit.

Étant donné les conditions particulières d’observation, les photographies de cette éclipse qui ont pu être obtenues sont assez rares. On peut néanmoins apprécier cette superbe vue du Soleil progressivement et partiellement éclipsé par la Lune au-dessus du South Pole Telescope (SPT), un radiotélescope de la base antarctique Amundsen-Scott (à 250 mètres du pôle sud).

So excited to be starting my year at the South Pole as a winterover for the @SPTelescope with a spectacular partial solar eclipse ! On the left is the South Pole Telescope and to the right is the @BICEP_Keck telescope, with the crew from both telescopes silhouetted in between pic.twitter.com/UnnECtbAUJ

— Aman Chokshi (@aman_chokshi) December 6, 2021