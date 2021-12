La Terre passe dans l'ombre de la Lune, le matin du samedi 4 décembre 2021. Cette éclipse solaire est totale. Il s'agit aussi d'une éclipse polaire, visible depuis l'Antarctique. La Nasa organise une diffusion de l'événement en direct.

La dernière éclipse de l’année 2021 est un peu particulière. Non seulement il s’agit d’une éclipse totale de Soleil, ce qui est déjà relativement rare, mais en plus elle n’est pas des plus aisées à observer. Il s’agit d’une éclipse polaire : les manchots de l’Antarctique seront aux premières loges pour en profiter, eux qui n’ont pas connu de nuit depuis 2 mois.

La France ne peut malheureusement pas voir cette éclipse. Les conditions d’observation de cet événement seront de toute façon assez spéciales, comme il s’agit d’une éclipse visible depuis le pôle sud. La Nasa a néanmoins annoncé qu’un suivi en direct était prévu, pour permettre à toute la planète d’en profiter.

Quand ? Le samedi 4 décembre, à partir de 7h30 et jusqu'à 9h37 (heure de Paris).

Où ? Depuis le campement Union Glacier, en Antarctique. Le direct doit être diffusé sur la chaîne YouTube de la Nasa.

Quoi ? Une éclipse solaire totale, c'est-à-dire le passage de la Lune entre la Terre et le Soleil.

Il faut garder à l’esprit que l’organisation de ce direct est fortement tributaire de la météo et des conditions particulières liées au fait de diffuser depuis l’Antarctique. Au soir du 3 décembre, un temps plutôt clément est annoncé pour le samedi 4, peu nuageux le matin, avec une température de -17°C. C’est plutôt bon signe !

Que verra-t-on ?

Le maximum de l’éclipse est attendu à 8h33. À ce moment-là, la Lune occultera intégralement le disque solaire. Les personnes les mieux placées (ou les manchots) pourront observer la couronne solaire, avec les indispensables protections requises — on n’observe jamais le Soleil en vision directe.

Pour assister à une éclipse totale de Soleil, il ne suffit pas d’être du côté de la Terre où il fait jour : il faut également se trouver dans la bande de totalité, c’est-à-dire dans l’ombre de la Lune (si on se trouve dans sa pénombre, on voit une éclipse partielle). Cette zone balayée par l’ombre est très étroite, d’à peine quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres.

Ici, la bande de totalité commence dans l’océan Atlantique sud, passe par l’Antarctique et se termine dans l’océan Pacifique sud. La phase partielle devrait être légèrement visible depuis le sud de l’Afrique, le sud-est de l’Australie et depuis le sud de la Terre de Feu. Cette éclipse solaire totale est la quinzième du siècle. En tout, il est prévu qu’elle dure 4 heures et 8 minutes. Quant à la phase de totalité, elle doit durer 1 heure et 6 minutes.

