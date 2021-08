Perseverance s’approche actuellement d'une zone baptisée « Citadelle » sur Mars. La Nasa y voit une cible prometteuse pour tenter une nouvelle fois de prélever le tout premier échantillon de roche de la mission Mars 2020.

Perseverance a malheureusement entamé sa mission de collecte d’échantillons martiens par un échec : le 6 août dernier, même si le forage a fonctionné comme prévu, le tube censé contenir l’échantillon est revenu vide. Néanmoins, la Nasa ne s’arrête pas à cet écueil. Un nouveau lieu intéressant a été repéré par l’agence spatiale sur Mars : ce pourrait bien être là que l’astromobile va réaliser sa prochaine tentative de prélèvement.

« Après avoir trouvé mon chemin à travers un espace étroit, je suis parvenu au sommet de cette crête, a tweeté la Nasa via le compte officiel @NASAPersevere le 23 août. Nous appelons cet endroit ‘Citadelle’. À proximité se trouvent de nombreuses roches parmi lesquelles choisir pour ma prochaine tentative d’échantillonnage de Mars. » Dans une publication de blog du 20 août, la Nasa donne d’autres détails sur la cible « Citadelle », expliquant pourquoi elle est si intéressante.

After finding my way through a narrow gap, I’ve made it up on top of this ridge. We call this spot “Citadelle.” Nearby are lots of good rocks to choose from for my next attempt at #SamplingMars.

Interactive map : https://t.co/uPsKFhW17J

