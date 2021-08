Le rover Perseverance a photographié le ciel martien. Un autre élément s'est glissé dans ces images : arrivez-vous à y repérer Déimos, la plus petite des lunes de Mars ?

En observant le ciel martien, le rover Perseverance a repéré un autre élément, en plus des nuages de la planète rouge. Si vous regardez attentivement les images prises par le rover, vous y distinguerez aussi un petit point brillant. « L’observation du ciel est amusante, peu importe où vous êtes. J’ai pris cette courte vidéo pour regarder les nuages, et j’ai capturé autre chose : regardez de près et vous verrez Déimos, l’une des deux lunes de Mars », a tweeté la Nasa le 20 août 2021 (l’autre lune de Mars est baptisée Phobos).

Sky watching is fun no matter where you are. I took this short time lapse movie to watch for clouds, and caught something else : look closely and you’ll see Deimos, one of two moons of Mars.

More on this tiny moon : https://t.co/TzHMc0aIS3 pic.twitter.com/akfbhfsw33

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 20, 2021