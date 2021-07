Pour voyager en train, il sera bientôt nécessaire d'être vacciné, ou de présenter un test dépistage négatif, ou un certificat de rétablissement.

Le pass sanitaire conditionne l’accès de certains lieux et événements à l’obtention d’un certificat (de vaccination, de dépistage, de rétablissement). Les cas auxquels il s’applique seront prochainement élargis à bien plus de lieux qu’aujourd’hui : la loi doit entrer en vigueur autour du 7 août 2021, et le Conseil constitutionnel se prononcera auparavant le 5 août. Cela concernera d’abord les personnes majeures, puis les 12-17 ans d’ici septembre.

L’un des changements majeurs concerne les moyens de transport : le pass sanitaire sera obligatoire pour voyager en train, à une date encore non fixée entre le 7 et le 10 août. Dès que ce sera le cas, il faudra présenter l’un des trois certificats pour tout départ depuis la France, que ce soit en TGV, inOUI, trains Intercités et trains internationaux — en revanche les TER, RER ou transiliens ne sont pas concernés.

Des contrôles « massifs »

Le pass sanitaire obligatoire pour les voyages en train implique le contrôle des voyageurs : le document pourra vous être demandé pour justifier de votre présence, au même titre que votre billet et carte de réduction. Le dispositif exact n’est pas encore connu : « SNCF travaille actuellement avec le Gouvernement aux modalités d’application et de contrôle qui seront prochainement précisées », précise le groupe dans un communiqué.

En conférence de presse à la sortie du vote de la loi au Parlement, le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebarri a précisé que les contrôles ne seraient pas forcément systématiques, mais qu’ils n’en demeureraient pas moins « massifs ».

Quelques règles sont déjà connues à partir des déclarations du ministre et de la SNCF :

Les contrôles pourront avoir lieu avant l’embarquement, pendant le trajet, à l’arrivée en gare.

En cas d’absence de pass sanitaire valide, il ne sera pas possible de monter dans le train.

Si vous êtes déjà dans le train au moment du contrôle, ou en cas de pass frauduleux, l’amende s’élèvera à 135 euros.

Si votre test de dépistage est positif juste avant le trajet, celui-ci vous sera remboursé.

Cet article sera mis au jour dès que le protocole exact aura été publié par la SNCF.

