SpaceX assurera le départ de la mission Europa Clipper pour la Nasa, en 2024. Objectif : envoyer une sonde étudier de près Europe, une lune de Jupiter. Ses caractéristiques, qui sont potentiellement favorables à l'émergence d'une forme de vie, fascinent les scientifiques.

C’est un succès pour SpaceX. L’entreprise américaine a décroché un nouveau contrat avec la Nasa pour une mission d’exploration dans l’espace lointain, jusqu’aux abords de Jupiter, la plus grosse planète du Système solaire. Objectif : faire décoller une sonde, Europa Clipper, pour étudier Europe, l’une des lunes du système jovien. Pour cela, c’est une fusée Falcon Heavy qui sera mobilisée.

L’annonce de la sélection de SpaceX, le 23 juillet, permet à l’entreprise américaine fondée par l’entrepreneur Elon Musk de garnir son carnet de commandes pour son lanceur lourd. Le Falcon Heavy s’avère être une version spéciale de sa fusée à succès, la Falcon 9 : on lui adjoint deux premiers étages de deux autres Falcon 9, afin qu’ils servent de boosters d’appoint.

À long terme, le Falcon Heavy doit être remplacé par le Starship. En attendant, l’engin accumule les missions : en 2020, l’agence spatiale américaine a choisi SpaceX et son véhicule lourd pour la mission Psyché, qui surviendra entre 2022 et 2026. Le Falcon Heavy doit aussi servir en appui à la future station lunaire LOP-G (Lunar Orbital Platform-Gateway) pour acheminer des modules et du ravitaillement.

La Falcon Heavy doit aussi conduire une autre mission, pour le compte de la Nasa, au niveau du pôle sud de la Lune. Elle a par ailleurs des contrats avec des opérateurs de télécommunications par satellites, ainsi qu’avec le Pentagone, pour déployer des charges utiles secrètes. À date, la Falcon Heavy a servi à trois reprises, entre 2018 et 2020.

La lune Europe est-elle propice à l’éclosion de la vie ?

La mission Europa Clipper doit partir en octobre 2024 depuis le centre spatial Kennedy, en Floride, sur la côte est des États-Unis. Il lui faudra environ six ans pour rejoindre la lune de Jupiter, en avril 2030. Le contrat avec SpaceX atteint les 178 millions de dollars (environ 145 millions d’euros). La mission elle-même coûte bien plus cher, avec un montant de plusieurs milliards de dollars.

Détection de signes d’activité géologique, photographies en haute résolution de la surface, recherche de lacs souterrains, mesure de l’épaisseur de la couche de glace, analyse de la composition de la lune et de son océan (profondeur, salinité) sont les principales tâches dévolues à Europa Clipper, dont la mission a été validée par la Nasa en août 2019.

Avec Europa Clipper, la Nasa cherche surtout à « déterminer si cette lune glacée présente des conditions propices à la vie ». Plusieurs hypothèses scientifiques existent sur le sujet. La présence très probable d’eau liquide dans les entrailles de l’astre et ses caractéristiques particulières plaident en faveur d’éventuelles formes de vie. Mais pour en savoir plus, il faut pouvoir aller sur place.

