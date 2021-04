La fin de la mission d'Ingenuity sur Mars, censée durer 30 sols (le nom du jour martien) soit 31 jours terrestres, approche. Que va-t-il advenir de l'hélicoptère à ce moment-là ?

Cela fait bientôt un mois que la mission d’Ingenuity sur Mars a commencé. L’hélicoptère a été déposé sur le sol de la planète rouge le 3 avril par le rover Perseverance. Depuis, il a décollé et atterri à plusieurs reprises, démontrant par ses activités que le vol propulsé sur une autre planète que la Terre est possible. Pendant son troisième essai de vol, survenu le 25 avril, l’hélico a même dépassé les espérances, en allant au-delà des vitesses et des distances qui avaient été atteintes lors des tests menés sur Terre.

Jusqu’à quand Ingenuity va-t-il tenter de voler ainsi sur Mars ? Avant même de lancer l’hélico dans l’espace, la Nasa avait prévu que sa mission martienne ait une durée limitée. « Le programme d’essais de vol de l’hélicoptère martien Ingenuity ne couvrira pas plus de 30 sols (un sol est un jour martien, soit 24 heures, 39 minutes et 35,244 secondes), peut-on lire dans le dossier de presse de la Nasa consacré à la mission d’Ingenuity. Dès que la démonstration de la technologie d’Ingenuity sera terminée, le rover Mars 2020 passera à sa phase d’opérations scientifiques. »

Ce n’est pas dit parfaitement clairement ici, mais on comprend facilement qu’une fois la mission d’Ingenuity achevée, il sera abandonné sur place par Perseverance, dont la mission scientifique doit ensuite commencer.

Les choses ont été dites plus explicitement par l’ingénieur logiciel Tim Canham du Jet Propulsion Laboratory, impliqué dans la mission de l’hélicoptère, auprès de IEEE Spectrum en février dernier. Interrogé sur la possibilité que Perseverance puisse laisser derrière lui un hélicoptère potentiellement encore fonctionnel à l’issue des 31 jours de sa mission, il a confirmé : « Oui, c’est le plan, car le rover doit poursuivre sa mission principale. Et soutenir [la mission de l’hélicoptère] consomme des ressources du rover. C’est pourquoi ils nous ont donné une fenêtre de 30 jours — et on est déjà très reconnaissant de l’avoir eue. Ensuite, ils s’en vont, que l’hélico fonctionne encore ou non. »

La mission du rover est prioritaire

Il faut rappeler qu’Ingenuity a avant tout été conçu comme un démonstrateur technologique. Il n’a été pensé que pour vérifier la faisabilité du vol propulsé sur Mars. Rien qu’avec son premier vol, Ingenuity a rempli ses principaux objectifs. En aucun cas, ses échecs potentiels ou sa mission ne doivent nuire à celle du rover Perseverance, qui est le principal acteur de la mission Mars 2020.

C’est aussi pour cela que le rover observe les activités de son compagnon d’aussi loin : pour rester en sécurité si jamais Ingenuity rencontre un problème. C’est également pour cette raison qu’une fois l’hélicoptère largué par le rover, leur séparation est définitive. Il a fallu équiper Ingenuity pour qu’il puisse fonctionner seul, sans avoir besoin d’entrer en contact avec Perseverance pour recharger ses batteries. Son autonomie est assurée par la présence d’un panneau solaire, disposé au-dessus de ses pales. Il peut ainsi se poser n’importe où, sans avoir besoin de s’approcher du rover.

« Les résultats du programme d’essais de vol d’Ingenuity n’auront aucune incidence sur les objectifs scientifiques ou le succès de la mission du rover Perseverance », écrit la Nasa dans le dossier de presse. Quand les 30 sols de sa mission seront achevés, Perseverance laissera derrière lui Ingenuity pour de bon (il n’est pas prévu de l’attacher de nouveau sous son « ventre »). Sa propre mission doit l’amener à explorer le cratère Jezero pendant au moins une année martienne (soit 687 jours terrestres), en quête d’échantillons du sol de la planète à analyser. Ces prélèvements seront stockés par l’astromobile, dans la perspective de leur retour sur Terre.

