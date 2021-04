Alors que la première tentative de vol d'Ingenuity approche, Perseverance a commencé à rouler pour s'éloigner de son compagnon. Le rover doit rester à une centaine de mètres de l'hélicoptère pendant ses envolées. Pourquoi si loin ?

« J’ai roulé à peu près à mi-chemin vers mon point de vue, là d’où je vais regarder le test de vol de l’hélicoptère martien » : en prêtant une voix imaginaire à Perseverance, la Nasa a fait savoir ce 9 avril 2021 sur Twitter que son astromobile avait commencé à s’éloigner de l’hélicoptère Ingenuity. Depuis son point d’observation, le rover va pouvoir filmer son compagnon lorsqu’il va essayer de voler.

La Nasa vise au plus tôt le 11 avril pour faire décoller son petit robot. Le vol doit durer à peine une trentaine de secondes, et peut sembler assez modeste, car Ingenuity doit s’élever à 3 mètres d’altitude, planer puis se reposer. Pourtant, c’est déjà un grand défi de s’élever ainsi dans l’atmosphère martienne pour un hélicoptère. Pendant ce temps, Perseverance doit rester relativement loin de son petit compagnon, à une centaine de mètres environ (la Nasa parle de 60 mètres dans son tweet le plus récent). Pourquoi le rover ne peut-il pas rester plus proche d’Ingenuity, à quatre mètres comme sur le premier selfie des deux robots ?

I’ve driven about halfway to my overlook point, where I’ll watch the #MarsHelicopter’s flight test from a distance of about 200 feet (~60 meters).

I’ll have zoom cameras focused on the flight. Meanwhile, you can see Ingenuity centered in these views from my navigation cameras. pic.twitter.com/fmmgJRLIVg

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 9, 2021