SpaceX procède ce week-end au retour sur Terre de quatre astronautes, membres de l'équipage Crew-1, qui est la première vraie mission opérationnelle habitée conduite par l'entreprise américaine. L'évènement peut être suivi en direct.

Il s’agit de faire rentrer sur Terre quatre astronautes, qui ont passé pratiquement six mois à bord de la Station spatiale internationale. Ces astronautes (Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker et Soichi Noguchi) composent l’équipage Crew-1, qui est la toute première mission opérationnelle assurée par SpaceX. L’entreprise avait déjà opéré le voyager aller au mois de novembre 2020.

Leur retour sur Terre était à la fois planifié et nécessaire : en effet, il y a beaucoup de monde en ce moment à bord de la Station spatiale internationale (ISS) : outre les quatre membres de la mission Crew-1, on trouve aussi l’équipage de Crew-2, arrivé tout récemment, et qui compte aussi quatre membres (dont Thomas Pesquet), ainsi que trois autres astronautes arrivés avec la mission Soyouz MS-18.

De fait, c’est un peu la débrouille à bord de l’ISS pendant quelques jours, puisque la station n’a pas assez de vraies chambres pour tout le monde. Certains membres doivent donc aller dormir dans les capsules ou dans d’autres modules. Mais avec le départ imminent de Crew-1, les choses vont rentrer dans l’ordre dès ce week-end, avec une jauge d’occupation qui redescendra à sept.

Les quatre astronautes à bord du Crew Dragon n’auront pas grand chose à faire, puisque la capsule se désamarrera de manière autonome et quittera l’ISS d’elle-même. En dehors de l’équipage, le vaisseau spatial ramène également des recherches scientifiques qui ont été conduites en micropesanteur. D’importants moyens seront déployés au large pour venir repêcher la capsule, une fois en mer.

Crew-1 est la toute première mission opérationnelle conduite de bout en bout par SpaceX, avec un équipage transporté jusqu’à la Station spatiale internationale, puis ramené sur la terre ferme. L’entreprise américaine a toutefois déjà une expérience dans ce domaine : lors de la mission Crew Demo 2, qui était un vol de démonstration, SpaceX a déjà emmené et ramené deux astronautes, pour qualifier sa capacité en la matière.

Grâce à SpaceX, les États-Unis ont retrouvé un accès autonome à l’ISS. Il faut se souvenir que cette faculté avait été momentanément perdue en 2011, lorsque la navette spatiale américaine a été envoyée à la retraite. Pendant dix ans, les USA ont donc dû se reposer sur la Russie pour atteindre la station. Dans un avenir relativement proche, une autre société américaine pourra faire de même : Boeing, avec Starliner.

Le retour sur Terre de Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker et Soichi Noguchi se fera à cheval entre le 30 avril et le 1er mai 2021, au moyen d’une capsule Crew Dragon. Le désarrimage du vaisseau spatial est prévu à 23h55 (heure de Paris). L’amerrissage est lui planifié le lendemain, à 17h36 (heure de Paris). Le planning a été légèrement modifié du fait de conditions météorologiques insatisfaisantes.

.@NASA and @SpaceX agreed to move Crew-1’s undocking and splashdown from April 28 following a review of forecast weather conditions in the splashdown zones. Teams are now targeting :

🐉 April 30, 5:55pm ET : Undocking

🪂 May 1, 11:36am ET : Splashdown

💻 : https://t.co/FPp1I86BEt pic.twitter.com/v3zs1UeAtH

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) April 27, 2021