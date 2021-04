Avec l'arrivée de l'équipage du vol Crew-2 de SpaceX, la Station spatiale internationale est occupée temporairement par 11 astronautes. L'ISS ne possède que 6 chambres. Où dorment tous les membres de l'équipage ?

Les astronautes ont posé ensemble le 24 avril 2021 dans la Station spatiale internationale. C’était juste après l’arrivée à bord des quatre membres du vol opérationnel de SpaceX Crew-2, dont fait partie le Français Thomas Pesquet. Leur présence dans l’ISS porte le nombre total d’astronautes à onze.

Or, « l’espace de vie et de travail de la station est plus grand qu’une maison de six chambres (et comprend six chambres, deux salles de bain, une salle de sport et une baie vitrée avec vue à 360° », peut-on lire sur le site de la Nasa. Mais alors, où dorment tous les membres de l’équipage, s’il n’y a que six chambres pour onze astronautes ?

Une situation temporaire

Tout d’abord, il faut rappeler que la situation n’est que temporaire, car les quatre astronautes du vol Crew-1 doivent quitter la station le 28 avril pour rentrer sur Terre. Ce n’est pas non plus la première fois que la station accueille un équipage très nombreux : en 2009, avec l’arrivée de la mission STS-127 de la navette Endeavour, treize astronautes se sont trouvés ensemble dans la station pour la première fois.

La Nasa a expliqué, lors de la diffusion en direct du départ de Crew-2, comment les onze personnes à bord de l’ISS vont dormir pendant quelques jours. Puisqu’il n’y a que six chambres permanentes (il faut en fait s’imaginer des petites cabines, individuelles et insonorisées), certains astronautes devront dormir dans des emplacements plus « inhabituels ».

Dodo dans les Crew Dragon ou d’autres modules de l’ISS

Tout d’abord, il est possible de faire dormir un astronaute dans chacune des capsules Crew Dragon, qui sont actuellement amarrées à l’ISS. Ainsi, comme le résume Space.com, ce sont les commandants respectifs de ces deux capsules qui y dorment : les astronautes de la Nasa Mike Hopkins (Crew-1) et Shane Kimbrough (Crew-2).

Ce qui laissait encore trois places à trouver : des astronautes dorment dans d’autres modules de l’ISS. Des « Crew Alternate Sleep Accommodation » (CASA), des « lits » temporaires en quelque sorte, ont été prévus pour les deux astronautes de la Nasa Shannon Walker (qui dort dans le module Columbus) et Victor Glover (qui dort dans le sas), ainsi que pour Soichi Noguchi de la Jaxa (qui dort dans la salle de sport).

Thomas Pesquet a donc une chambre

Les autres astronautes, au nombre de six, ont donc leur véritable chambre à bord de la station spatiale : Megan McArthur, Mark Vande Hei (Nasa), Akihiko Hoshide (Jaxa), Thomas Pesquet (ESA) et les cosmonautes russes Oleg Novitskiy et Pyotr Dubrov.

Au fait, comment les astronautes savent-ils quand il est l’heure d’aller dormir ? Toutes les vingt-quatre heures, il y a seize couchers et levers de Soleil sur l’ISS. C’est pourquoi les membres de l’ISS vivent au rythme d’une grille horaire quotidienne, avec en général une plage horaire de huit heures de sommeil à la fin de leur journée.

