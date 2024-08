Lecture Zen Résumer l'article

SpaceX clame son intention de mener la première mission spatiale habitée, qui suivra une orbite polaire autour de la Terre. La capsule Crew Dragon accueillera quatre personnes et sera lancée avec une fusée Falcon 9. La mission, baptisée Fram2, est espérée au plus tôt fin 2024.

SpaceX semble décidé à graver durablement son nom dans l’histoire de la conquête spatiale, américaine comme mondiale. Preuve en est avec l’annonce faite le 12 août 2024 à propos d’une toute nouvelle mission : Fram2. Le but ? Organiser la première mission habitée au-dessus des pôles de la Terre, depuis l’orbite.

C’est la première fois que l’entreprise dirigée par Gwynne Shotwell fait état de la mission Fram2. Sur le papier, il est prévu d’utiliser un lanceur Falcon 9 avec, à son sommet, une capsule qui accueillera quatre personnes — et futurs astronautes. Ensuite, le décollage aura lieu et le véhicule, un Crew Dragon, sera placé sur une orbite polaire.

L’intérieur du Crew Dragon de SpaceX // Source : SpaceX

Qu’est-ce qu’une orbite polaire ?

L’orbite polaire a pour particularité d’être inclinée de 90° par rapport au plan de l’équateur, ce qui lui donne une trajectoire durant laquelle le pôle Sud et le pôle Nord sont survolés. Généralement, l’orbite polaire est exploitée à des fins scientifiques et météorologiques, par exemple pour observer l’état de l’atmosphère.

En raison de la rotation de la Terre sur elle-même, une capsule habitée qui suit une orbite polaire est amenée à survoler in fine chaque région du globe. En effet, à chaque boucle sur l’orbite polaire, la planète bleue continue sa giration d’est en ouest. Le satellite Terra de la NASA est l’un de ceux qui suit une orbite pratiquement polaire.

L’orbite polaire passe du nord au sud. // Source : Crédit Pixabay PIRO4D

« Tout au long de cette mission de 3 à 5 jours, l’équipage prévoit d’observer les régions polaires de la Terre à travers la coupole de Dragon, à une altitude de 425 à 450 km, […] pour étudier des émissions lumineuses inhabituelles ressemblant à des aurores boréales », détaille SpaceX dans son communiqué.

« L’équipage étudiera des fragments verts et des rubans mauves d’émissions continues, comparables au phénomène connu sous le nom de STEVE (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement), qui a été mesuré à une altitude d’environ 400 à 500 km au-dessus de l’atmosphère terrestre », ajoute l’entreprise américaine.

Une grande première, clame SpaceX

Quatre personnes se trouveront dans cette mission présentée comme une grande première par la société — jamais, insiste SpaceX, une mission habitée n’a suivi une telle orbite. D’ordinaire, les astronautes amenés à se trouver autour de la Terre suivent une orbite équatoriale ou légèrement inclinée.

Fram2, nommé ainsi en hommage au navire norvégien Fram, qui a contribué aux explorations polaires, constitue un nouveau développement de SpaceX dans le domaine des vols habités. En dehors des prestations qu’il réalise pour le compte de la NASA (les missions Demo-x et Crew-x), il a aussi lancé un volet touristique vers l’ISS (missions AX-x).

À ces vols réguliers, s’ajoutent deux projets particuliers : le vol Inspiration4 et la mission Polaris Dawn. Menée en 2021, Inspiration4 était une mission spatiale habitée avec quatre personnes (uniquement des civils, qui avaient reçu une formation accélérée). Objectif : il s’agissait d’effectuer un séjour de trois jours en orbite terrestre basse.

Le visuel de 2022 de l’annonce de la mission Polaris Dawn mettant en scène un Starship. // Source : SpaceX

Polaris Dawn consiste à aller plus loin, en augmentant à la fois la durée du voyage (cinq jours) et la distance (l’orbite doit être étirée à 1 400 km, ce qui ferait de ce voyage habité le plus lointain, en dehors des missions Apollo). En outre, il est aussi prévu d’organiser une sortie extra-véhiculaire, qui sera la première conduite par des civils là encore.

SpaceX table sur la possibilité de lancer la mission Fram2 au plus tôt à la fin de l’année 2024, depuis la Floride. Un calendrier qu’il faut prendre avec de grosses pincettes : le vol Polaris Dawn devait lui aussi partir assez vite (fin 2022) après sa présentation (février 2022). Sauf que cela fait désormais deux ans que les membres de l’équipage patientent.

