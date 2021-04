Thomas Pesquet vient de quitter la Terre pour une mission de six mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Les premières photos partagées par la Nasa sur le décollage sont époustouflantes.

Ce vendredi 23 avril a eu lieu l’une des grandes missions spatiales de l’année, avec le décollage de la mission Crew-2 — nom de code désignant le deuxième vol opérationnel habité opéré par SpaceX. Objectif de l’entreprise américaine ? Assurer le transport, pour le compte de la Nasa et de deux autres agences spatiales, de quatre astronautes, dont le Français Thomas Pesquet, vers la Station spatiale internationale (ISS), pour un séjour de six mois en orbite autour de la Terre.

Le départ de Thomas Pesquet et de ses trois comparses — l’Américain Robert Shane Kimbrough, sa compatriote Katherine Megan McArthur et le Japonais Akihiko Hoshide — depuis la Floride s’est bien passé. Toutefois, les quatre voyageurs ne rejoindront pas tout de suite l’ISS : en effet, il va falloir encore une quinzaine d’heures pour que la capsule Crew Dragon qui les transporte atteigne la bonne altitude. L’ISS se trouve à peu près à 400 km du sol. Plusieurs boucles autour de la Terre sont prévues.

Si vous avez manqué le décollage de la mission Crew-2 malgré les nombreux directs qui ont été organisés par la Nasa, SpaceX ou l’agence spatiale française (vous pouvez cela dit les voir en rediffusion), et raté notre très enthousiaste live tweet sur Twitter, voilà ci-après un condensé du décollage, en quelques photographies. La Nasa vient en effet de mettre à jour son album Flickr. À l’heure où nous écrivons ces lignes, il y a 150 clichés librement utilisables qui vous attendent.

D’autres très jolies photographies devraient apparaître prochainement, notamment sur le compte Flickr de SpaceX — l’entreprise américaine est en effet rompue à cet exercice. On actualisera cet article en conséquence. En attendant, profitez de cette galerie ci-dessous et n’hésitez pas à vous plonger dans nos archives : vous apprendrez que Thomas Pesquet va bientôt commander l’ISS, battre un très vieux record français et mener toutes sortes d’expériences en micropesanteur.

Les photos de la mission Crew-2

