C'est le 22 avril 2021 qu'aura lieu le départ de la deuxième mission habitée de SpaceX au profit de la Nasa. Objectif : transporter quatre astronautes, dont Thomas Pesquet, jusqu'à la Station spatiale internationale. L'évènement pourra être suivi en direct.

Vous aurez à votre disposition deux grands canaux de diffusion pour voir l’évènement en direct. D’un côté, vous aurez le site de SpaceX, qui aura son propre flux et sa propre équipe de commentateurs (en anglais). Sinon, vous avez la possibilité de vous rabattre sur la Nasa. L’agence spatiale américaine a une chaîne pour le direct. Là aussi, l’évènement sera commenté, toujours en anglais.

Comme il ne s’agit que du deuxième vol commercial habité opéré par SpaceX au profit de la Nasa (trois, si on compte le vol d’essai survenu début 2020), une couverture spéciale est à attendre, d’autant plus qu’un astronaute français va se trouver à bord. En effet, Thomas Pesquet repart pour un nouveau long séjour de six mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

Le direct est accessible sans quitter cet article, grâce aux vidéos embarquées. Le flux vidéo de SpaceX sera intégré ultérieurement, lorsqu’il sera disponible.

Selon un point d’étape publié le 15 avril par la Nasa, le décollage est planifié pour le 22 avril 2021. Si la diffusion en direct commence ce jour-là à 8 heures du matin (heure de Paris), le départ à proprement parler est prévu un peu plus tard, à midi (toujours heure de Paris). Plus exactement, à 12h11. Le départ se fait depuis le Centre spatial Kennedy, en Floride, sur l’aire de lancement 39–Pad A.

Une fois la fusée partie, la suite des évènements se déroule comme suit : en principe, le 23 avril, à 11h30, aura lieu le contact entre la capsule Crew Dragon et l’ISS. À 13h35, l’écoutille sera ouverte, afin que les quatre nouveaux venus puissent rejoindre le reste de l’équipage. Une petite cérémonie est ensuite prévue, entre les astronautes, mais aussi sur Terre avec les principaux responsables des agences spatiales concernées.

With 1⃣ week until launch, @NASA and @SpaceX managers are gathered today for the Flight Readiness Review of the upcoming Crew-2 mission. 🚀🐉

A media teleconference will follow no earlier than 6 p.m. ET to discuss the outcome : https://t.co/RV1czXuEM4 pic.twitter.com/XerRLspKkL

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) April 15, 2021