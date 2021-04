Revivez les étapes déterminantes du décollage, en images. Il s'agit de la deuxième mission opérationnelle de SpaceX en direction de la Station spatiale internationale avec un équipage.

Le départ de la mission Alpha, dans laquelle embarque l’astronaute français Thomas Pesquet, a été un succès ce vendredi 23 avril 2021.

Voici quelques images marquantes de cet événement.

L’arrivée de Thomas Pesquet et des autres astronautes

L’équipage est arrivé en avion, sur le tarmac, plusieurs heures avant le départ.

Avant le décollage de la fusée Falcon 9

La fusée Falcon 9, au matin, peu de temps avant que le décollage soit enclenché. La fumée vient du remplissage des réservoirs avec du kérosène et de l’oxygène liquide.

Vers 11h10, la passerelle d’accès, au sommet de la fusée Flacon 9, a été retirée pour permettre le décollage — et que la capsule puisse être éjectée en cas de problème.

L’équipage est alors installé à bord — moment durant lequel la pressurisation, notamment, est très précisément vérifiée.

Décollage de la Falcon 9

La fusée Falcon 9 est partie à 11h50.

La boule orangée que vous voyez dans le ciel, derrière les drapeaux, est la fusée Falcon 9.

Le Crew Dragon en autonomie

Quelques minutes après le lancement, alors que la fusée Falcon 9 est à 150 kilomètres d’altitude, et qu’elle est à 5 fois la vitesse du son. À ce moment, c’est l’extinction du moteur principal du premier étage a eu lieu, qui repart sur Terre (à gauche ci dessous) pour être récupéré et réutilisé plus tard. Le moteur du second étage (à droite ci dessous) prend alors la suite

Après 10 minutes, les astronautes sont alors en apesanteur, et le resteront pendant 6 mois.

Séparation du second étage : le Crew Dragon est dorénavant autonome.

