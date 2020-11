La NASA a donné son feu vert pour le décollage d'une fusée SpaceX avec à son bord quatre astronautes. Le départ vers l'ISS aura lieu dans la nuit du 14 au 15 novembre.

À trois jours du départ, tous les voyants sont au vert. Aussi l’agence spatiale américaine a-t-elle donné son approbation à la toute première mission spatiale habitée menée par SpaceX dans des conditions opérationnelles normales. Depuis le début de la semaine, la Nasa avait organisé avec SpaceX et l’agence spatiale japonaise un examen minutieux de l’état de préparation du vol afin de s’assurer que tout est en ordre.

« La Nasa et SpaceX ont terminé la certification de la capsule Crew Dragon ! Je suis extrêmement fier d’annoncer le retour sur le sol américain des lancements réguliers de vols habités à bord d’une fusée et d’un vaisseau spatial américains » s’est réjoui Jim Bridenstine, le patron de la Nasa, que l’ont dit sur le départ avec l’arrivée prochaine au pouvoir de Joe Biden.

The Flight Readiness Review for the Crew-1 mission to the @Space_Station has concluded, and @NASA and @SpaceX are GO to proceed with launch on Nov. 14 !

