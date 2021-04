La Nasa organise un événement le lundi 12 avril 2021 pour confirmer le tout premier vol d'Ingenuity. L'hélicoptère qui accompagne Perseverance doit tenter de s'élever dans l'atmosphère de Mars. Voici comment suivre ce direct très attendu.

Pendant une trentaine de secondes, Ingenuity doit cesser de toucher le sol de Mars, pendant cette journée du dimanche 11 avril 2021. La Nasa a retenu cette date pour tenter le tout premier vol propulsé de son hélicoptère martien. Les premières données doivent arriver sur Terre le jour suivant. L’agence spatiale prévoit un événement en direct pour annoncer au public les résultats de ce tout premier essai d’un vol sur une autre planète.

Quand ? Le lundi 12 avril 2021, à partir de 9h30 (heure de Paris),

Le lundi 12 avril 2021, à partir de 9h30 (heure de Paris), Où ? Sur la web TV de la Nasa, et directement sur la chaîne YouTube du Jet Propulsion Laboratory.

Sur la web TV de la Nasa, et directement sur la chaîne YouTube du Jet Propulsion Laboratory. Quoi ? Un événement en direct organisé par la Nasa pour confirmer le tout premier vol d’Ingenuity sur Mars.

Un défi de géant pour ce petit robot

L’hélicoptère Ingenuity est un ajout à la mission principale du rover Perseverance. Le 18 février dernier, le gros robot a atterri sur la planète rouge, transportant son petit compagnon sous son ventre. Après un déploiement qui a pris plusieurs jours, le rover a déposé Ingenuity sur le sol de Mars. Cette séparation définitive entre les deux engins a ouvert une fenêtre de 30 sols (le nom du jour martien), soit 31 jours terrestres. Ingenuity doit effectuer sa mission, c’est-à-dire toutes les vérifications ainsi que les tentatives de vol, dans ce laps de temps.

La Nasa envisage jusqu’à 5 tentatives de vol au maximum avec Ingenuity. Le premier essai n’a rien d’une grande balade : l’hélicoptère doit décoller, planer puis se reposer sur Mars, pendant une trentaine de secondes, et en atteignant une altitude maximale de 3 mètres.

Pour cela, il est équipé de deux pales, qui effectuent 2 400 tours par minute. Ce n’est qu’en fonction des résultats de ce vol initial que l’agence spatiale américaine pourra décider de prévoir une deuxième tentative (de même avec les essais suivants, à supposer évidemment qu’Ingenuity continue de fonctionner correctement à chaque fois).

Des images de son envol sont attendues

Aucun n’instrument scientifique n’équipe Ingenuity, dont la tâche principale est de faire la démonstration technologique du vol sur Mars. À son bord, il embarque néanmoins deux caméras : une de navigation en noir et blanc, et une en couleur pour prendre des images de son environnement. La toute première image prise par l’hélicoptère, alors qu’il était encore sous Perseverance, montre qu’il ne faut pas s’attendre à une qualité époustouflante. Ce n’est pas surprenant : le robot, qui pèse à peine 1,8 kg, doit être léger pour espérer décoller sur Mars. La place allouée à ses équipements est donc limitée. Néanmoins, la Nasa a précisé que des images avec une précision un peu plus haute que ce premier jet devraient être obtenues lors des vols.

Pendant les essais de l’hélicoptère, le rover Perseverance doit stationner à 100 mètres de distance. De cette façon, il peut observer la scène, et aura donc probablement aussi des images intéressantes des vols d’Ingenuity à envoyer vers la Terre. Son éloignement garantit également que, dans le triste cas où Ingenuity aurait un accident, sa propre mission ne soit pas en danger.

Lorsqu’Ingenuity aura achevé sa mission, il sera abandonné sur place par Perseverance. L’astromobile continuera son exploration du cratère Jezero, en quête de potentiels échantillons du sol de Mars à collecter. Ses prélèvements sont destinés à revenir un jour sur Terre.

