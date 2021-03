Le président de la République va prendre la parole ce mercredi soir, à 20h. Alors que l'épidémie de coronavirus ne faiblit pas et que le nombre de personnes admises en service de réanimation augmente, Emmanuel Macron pourrait annoncer de nouvelles mesures.

Cela faisait des mois qu’il n’avait pas pris la parole aussi solennellement (hors discours surprise de jeudi dernier à 22h30) : Emmanuel Macron va parler en direct, à 20 heures, sur TF1, ce mercredi 31 mars. Le président va devoir trancher et peut-être prendre de nouvelles mesures, alors que la pandémie de Covid-19 ne faiblit pas et que la situation sanitaire du pays se dégrade.

L’agence Santé Publique France fait état de plus de 30 700 nouveaux cas dans les dernières 24h, et d’un taux de positivité des tests PCR de 8,2 %. Plus inquiétant encore, il y a « plus de 5 000 malades du Covid-19 en réanimation en France, une première depuis le deuxième confinement », rapporte le quotidien Ouest France.

Comment suivre en ligne l’allocution d’Emmanuel Macron ?

Quand ?

Le président de la République va prendre la parole ce mercredi 31 mars, à 20h. Comment ? Comment toutes les allocutions présidentielles, celle-ci sera retransmise en direct sur les sites des chaînes de télévision nationales. Vous pourrez donc la suivre sur les sites de TF1, de France2, ou encore de BFMTV. Cette allocution sera également visible sur les réseaux sociaux : vous pourrez la regarder sur le compte Twitter du président, sur son compte Facebook, et sur YouTube. Nous mettrons le lien vers la vidéo YouTube ci-dessous dès qu’elle sera disponible.

Quelles mesures sont attendues ?

Avant de prendre la parole ce soir, Emmanuel Macron va assister à un dernier conseil de défense, qui aiguille le président dans ses décisions. Le conseil plancherait sur 3 scénarios différents, selon Ouest France, qui ne concerneraient que les 19 départements d’ores et déjà confinés.

Le premier scénario serait le maintien du « freiner sans enfermer », comme l’appelle Ouest France, une méthode semblable à celle qui est actuellement en place dans les départements confinés ; les enseignants pourraient cependant être vaccinés, afin de permettre aux écoles de rester ouvertes.

Le deuxième scénario impliquerait la fermeture des écoles pendant un mois, avec des « vacances prolongées ».

Enfin, le dernier scénario est celui d’un confinement « strict et total », qui impliquerait la fermeture des écoles, la limitation des déplacements, et l’obligation de remplir des attestations de déplacement.

