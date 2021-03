Le rover Perseverance devra rejoindre le delta près duquel il s'est posé dans le cratère Jezero sur Mars. Comment va-t-il rouler jusque là ? La Nasa envisage deux itinéraires possibles pour l'astromobile.

Quel trajet empruntera Perseverance pour entamer l’exploration du cratère Jezero ? La question occupe actuellement la Nasa et le Jet Propulsion Laboratory. Lors d’un événement diffusé en direct le 5 mars 2021, l’agence spatiale a expliqué que ses ingénieurs songeaient au meilleur moyen de faire rouler l’astromobile jusqu’au delta du cratère Jezero. Perseverance s’y est posé à proximité le 18 février dernier.

La Nasa envisage deux possibilités, concernant l’itinéraire du rover. Les deux trajets ont été présentés sur une carte de Mars, obtenue à partir des images de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter (avec sa caméra HiRISE). Le site d’atterrissage du rover est représenté par un point blanc. L’objectif est d’atteindre le delta, c’est-à-dire cette zone triangulaire probablement formée par le passage de l’eau dans le passé martien. On soupçonne qu’un lac devait se trouver à cet endroit autrefois.

On ne sait pas encore à quelle date Perseverance devra atteindre sa destination — mais la mission doit durer 687 jours (terrestres).

Un choix à faire pour arriver jusqu’au delta

La ligne en jaune montre à quoi pourrait ressembler la traversée du delta. Mais pour parvenir jusque là et explorer les dépôts de sédiments de la zone, le rover devra emprunter l’un des deux chemins représentés en bleu et en violet. Les équipes scientifiques de la mission travaillent en concertation avec les ingénieurs pour déterminer laquelle de ces deux options est préférable (c’est-à-dire, quel chemin est à la fois le plus efficace et sûr pour le robot, mais aussi le plus intéressant sur le plan scientifique). Ensuite, le robot pourra s’engager dans le delta et entamer son exploration, peut-être même jusqu’à remonter l’embouchure de l’ancien réservoir d’eau.

Le site du cratère Jezero n’a pas été choisi au hasard : on sait, grâce aux observations avec Mars Reconnaissance Orbiter, que le terrain semble accueillir plusieurs types de roches (des argiles et des carbonates). Cette diversité géologique s’est révélée très prometteuse dans le cadre d’une mission comme celle du rover Perseverance. La zone est un terrain plutôt délicat pour l’atterrissage, mais les améliorations apportées depuis la mission de Curiosity, l’autre rover de la Nasa actif sur Mars, ont permis de réussir à s’y poser.

Le site où Perseverance s’est posé a d’ailleurs reçu un nom, également dévoilé par la Nasa le 5 mars : la zone a été baptisée en référence à Octavia E. Butler Landing, une grande figure de la littérature de science-fiction.

