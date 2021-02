Les premières images obtenues par Perseverance sur Mars ont permis de constater qu'un portrait de famille avait été mis sur le rover par la Nasa. Il représente des robots que l'agence spatiale a envoyés sur la planète rouge.

Il y avait un message caché dans le parachute du rover Perseverance, et ce n’est pas le seul clin d’œil de la mission Mars 2020. Après sa descente sur la planète rouge le 18 février 2021, l’astromobile de la Nasa a commencé à envoyer ses premières images. Sur certaines photos prises par l’une des caméras de navigation (Navcam), un autre détail amusant a été repéré : un portrait de famille de robots explorateurs de Mars.

L’astronome américaine Moogega Cooper, responsable des mesures de protection destinées à éviter la contamination de Mars par la vie terrestre pour la mission Mars 2020, a confirmé la présence de ce portrait sur le rover. La scientifique du Jet Propulsion Laboratory a précisé via Twitter le 22 février que cet élément avait lui aussi été décontaminé avant le voyage interplanétaire de Perseverance.

Now that it's out, here is a photo of the family portrait just before it was bolted on ! (For those wondering if it was biologically clean, yes… yes it was !). #Mars2020 pic.twitter.com/GSTfA896tQ

— Dr. Moogega (무지개) Cooper (@moogega) February 22, 2021