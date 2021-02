Le slogan « Dare Mighty Things » est encodé dans le motif du parachute qui a aidé Perseverance à descendre sur Mars.

Vous avez déjà probablement regardé la vidéo vertigineuse de l’atterrissage du rover Perseverance sur la planète rouge. Mais avez-vous remarqué le parachute ? Sa conception esthétique n’a rien d’anodin : un message est encodé dans le motif, il était sous vos yeux durant toute la vidéo.

La Nasa a d’abord annoncé elle-même publiquement, lors du briefing durant lequel la vidéo a été diffusée, qu’il y avait un « message secret » dans le parachute. Il n’aura fallu qu’une dizaine d’heures pour que, sur Twitter, un étudiant en informatique signale avoir identifié trois mots cachés dans le motif du parachute : « Dare Mighty Things », traduisible par « oser des choses grandioses ».

Cette phrase est tout simplement le slogan adopté par le Jet Propulsion Laboratory de la Nasa. Plus qu’un slogan, cette phrase est même perçue comme un véritable mantra au sein des équipes de ce laboratoire, qui a piloté la construction du rover Perseverance.

Mais comment ce message est-il encodé ? La vulgarisatrice scientifique Emily Calandrelli le détaille dans une vidéo en anglais. Si vous observez bien la conception du parachute, vous verrez qu’il est constitué de colonnes verticales, entièrement blanches, entièrement rouges, ou blanches et rouges. C’est un code binaire : le rouge représente 1, le blanc représente 0. Vous remarquerez aussi qu’horizontalement, le parachute est découpé en trois cercles en partant du centre, auxquels s’ajoute un cercle plus extérieur.

Il faut lire le motif du parachute à partir de ces cercles : le cercle 1 contient un certain nombre de colonnes rouges et de colonnes blanches (et de donc de 1 et de 0), il en va de même pour les autres cercles.

Il s’agit alors d’un encodage 10-bits. Chaque cercle est un mot, car au sein de chaque cercle, des groupes de 10 colonnes désignent la position d’une lettre en code binaire (pour les connaisseurs et connaisseuses : ce code est basé sur un exposant 2, en partant de la droite). C’est ainsi que le cercle 1, situé au centre du parachute, encode les lettres D, A, R, E, qui forment le mot Dare. Ainsi de suite.

It looks like the internet has cracked the code in something like 6 hours ! Oh internet is there anything you can’t do ? For those who just want to know : #Mars2020 #CountdownToMars pic.twitter.com/yTJCEnbuLY

— Adam Steltzner (@steltzner) February 23, 2021