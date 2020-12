Samedi 5 décembre 2020, la sonde japonaise Hayabusa 2 se rapprochera de la Terre pour larguer une capsule contenant des fragments d'un astéroïde. L'évènement pourra être suivi en direct.

En résumé

Quoi ? Le largage d’une capsule par la sonde japonaise Hayabusa 2 ;

Le largage d’une capsule par la sonde japonaise Hayabusa 2 ; Quand ? Le 5 décembre 2020, à partir de 18h (heure de Paris) ;

Le 5 décembre 2020, à partir de 18h (heure de Paris) ; Où ? Dans une zone inhabitée de l’Australie ;

Dans une zone inhabitée de l’Australie ; Que verra-t-on ? Le retour d’échantillons prélevés sur un astéroïde.

La mission

C’est l’une des grandes missions spatiales de l’année 2020. Début décembre, la sonde japonaise Hayabusa 2 revient sur Terre, après un périple dans le cosmos de plusieurs années. Plus exactement, c’est une capsule contenant des fragments de l’astéroïde Ryugu qui va retrouver le plancher des vaches, car le vaisseau, lui, repartira dans les confins de l’espace après un bref survol de la planète bleue.

Ce retour marque la fin d’une épopée démarrée le 3 décembre 2014. Partie de la base de lancement de Tanegashima, au Japon, grâce à une fusée H-IIA, cette mission nipponne aura conduit à une traversée spatiale pendant trois ans et demi, sur 300 millions de kilomètres — pour avoir un ordre d’idée, cela représente environ deux fois la distance entre la Terre et le Soleil.

Bien qu’essentiellement japonaise, cette mission avait quand même un volet européen. En effet, lorsqu’elle était en orbite autour de l’astéroïde Ryugu depuis juin 2018, Hayabusa 2 (qui signifie Faucon pèlerin 2), avait déposé à la surface de l’astre l’atterrisseur franco-allemand Mascot et trois petits astromobiles japonais, appelés Minerva, pour explorer de plus près sa composition et sa structure.

Après Ryugu, Hayabusa 2 (qui fait suite à une mission similaire survenue entre 2003 et 2010) ne partira pas tout de suite à la retraite. La sonde repartira vers une nouvelle destination, à savoir l’astéroïde 1998 KY 26 . Le Daily Rocket de cette nouvelle mission n’est toutefois pas pour demain. Le contact est en effet prévu pour… juillet 2031. D’ici là, il se sera passé bien des choses dans le spatial.

Heure de l’évènement

Tout se passera le 5 décembre, en trois étapes. D’abord la séparation de la capsule, entre 6 et 7 heures du matin (heure de Paris). Ensuite, entre 7 et 9 heures, un changement d’orbite pour la sonde surviendra, avec une trajectoire qui l’amènera à proximité de la Terre avec de s’en éloigner. Puis, entre 18 et 19 heures, la capsule contenant les échantillons atterrira sur Terre, dans une zone inhabitée de l’Australie.

It’s now less than 2 weeks left, and under 4,500,000 km to Earth ! The current plan for the Earth return (in JST) :

・December 5, 14:00 – 15:00 : capsule separation

・Dec. 5, 15:00 – 17:00 : orbit change for spacecraft departure

・Dec. 6, 02:00 – 03:00 : capsule landing pic.twitter.com/UlksXD1CRN — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) November 24, 2020

Comment suivre l’évènement en direct

Le retour des roches et de la poussière pourra être suivi sur Twitch, lors d’une émission spéciale animée par le Centre national d’études spatiales — l’agence spatiale française, qui a sa propre chaîne sur la plateforme. Une diffusion en direct est aussi prévue sur la chaîne YouTube de la JAXA, l’agence spatiale japonaise, qui est derrière cette mission. Une conférence de presse suivra peu après, toujours en direct.

