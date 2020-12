La capsule de la mission Hayabusa 2, qui contient les échantillons prélevés sur l'astéroïde Ryugu, s'est bien posée sur Terre. Ce retour a été immortalisé en images : le passage de la capsule dans le ciel a donné l'impression de voir une étoile filante.

Tout s’est passé comme prévu : le samedi 5 décembre 2020, la capsule contenant les échantillons récoltés par la sonde Hayabusa 2 est bien revenue sur Terre. La mission menée par la Jaxa, l’agence spatiale japonaise, devait rapporter les fragments d’un astéroïde, Ryugu. Ce retour réussi marque la fin d’une aventure spatiale entamée en décembre 2014.

« Nous avons trouvé la capsule ! Avec le parachute ! Wow ! », a tweeté l’agence spatiale sur le compte officiel @haya2e_jaxa le jour même. Avant de se poser sans dommages dans une zone désertique, au sud de l’Australie, la capsule a fait sa rentrée atmosphérique, laissant une trace dans le ciel, qui peut faire penser à celles des météores (étoiles filantes). Ce retour a été immortalisé au sol, depuis le village de Coober Pedy, dans le cadre d’une campagne d’observation spécifiquement dédiée. 50 instruments ont été déployés pour observer l’arrivée de la capsule.

Le Premier ministre du Japon, Yoshihide Suga, a aussi tweeté cette belle image du passage de la capsule dans le ciel.

PM Suga : I am truly delighted at the successful retrieval of the capsule returned to earth by #Hayabusa2 @haya2e_jaxa space probe, which has traveled in space for six years since its launch.

I extend my respect to Professor Tsuda, the project manager who led it to success (1/2) pic.twitter.com/yP0lIJ1Ep0

