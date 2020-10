Plusieurs sondes spatiales, qui ont exploré les confins du système solaire, sont miniaturisées dans un projet Lego Ideas. Si les jouets récoltent suffisamment de votes, ils pourraient un jour être déclinés en véritables Lego.

Tous ces vaisseaux sont partis explorer le système solaire : et s’ils avaient bientôt des jouets Lego à leur effigie ? Des versions miniatures de Juno, New Horizons, Cassini-Huygens, Pioneer (10 et 11), Galileo et Voyager (1 et 2) ont été soumises à l’appréciation du public sur la plateforme de crowdsourcing Lego Ideas, a indiqué Lego ce 23 octobre 2020.

Sur la plateforme Lego Ideas, n’importe qui peut proposer sa propre idée de construction. Les internautes votent ensuite pour leurs préférées. Si le projet obtient 10 000 votes et que Lego le valide, le jouet est ensuite mis en vente. Pour l’instant, les miniatures des satellites et vaisseaux spatiaux, réunies sous le nom « Outer Solar System Explorers » (« explorateurs des confins du système solaire ») ont obtenu plus de 4 000 votes (à la date du 28 octobre). Il y a 1 237 pièces au total à assembler.

Quelles sondes sont représentées ?

Les vaisseaux miniatures du projet sont connus pour avoir survolé ou été en orbite autour de planètes du système solaire externe (lorsque New Horizons a survolé Pluton, c’était encore une planète).

Juno (Nasa) se consacre à l’exploration de la planète Jupiter. Insérée en orbite autour de la géante gazeuse en 2016, la sonde est opérationnelle et offre régulièrement de superbes images de l’astre.

(Nasa) se consacre à l’exploration de la planète Jupiter. Insérée en orbite autour de la géante gazeuse en 2016, la sonde est opérationnelle et offre régulièrement de superbes images de l’astre. New Horizons (Nasa) a survolé Jupiter en 2007 avant de faire de même avec Pluton entre 2015 et 2016. Le vaisseau a également exploré la ceinture de Kuiper, réussissant début 2019 à frôler Arrokoth, le plus lointain objet exploré par l’humanité.

(Nasa) a survolé Jupiter en 2007 avant de faire de même avec Pluton entre 2015 et 2016. Le vaisseau a également exploré la ceinture de Kuiper, réussissant début 2019 à frôler Arrokoth, le plus lointain objet exploré par l’humanité. Cassini-Huygens (Nasa, ESA, ASI) a survolé Jupiter en 2000 avant de se placer en orbite autour de Saturne en 2004. Sa mission a pris fin en 2017, lorsque le vaisseau a plongé dans l’atmosphère de la planète.

(Nasa, ESA, ASI) a survolé Jupiter en 2000 avant de se placer en orbite autour de Saturne en 2004. Sa mission a pris fin en 2017, lorsque le vaisseau a plongé dans l’atmosphère de la planète. Pioneer 10 et 11 (Nasa) sont deux sondes d’un programme plus large. Entre 1972 et 1973, elles ont exploré les planètes Jupiter (pour Pioneer 10) et Saturne (pour Pioneer 11).

(Nasa) sont deux sondes d’un programme plus large. Entre 1972 et 1973, elles ont exploré les planètes Jupiter (pour Pioneer 10) et Saturne (pour Pioneer 11). Galileo (Nasa) s’est consacrée à l’étude de Jupiter, de son atmosphère et de ses lunes entre 1995 et 2003.

(Nasa) s’est consacrée à l’étude de Jupiter, de son atmosphère et de ses lunes entre 1995 et 2003. Voyager 1 et 2 (Nasa) ont été lancées en 1977 pour survoler Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Toutes deux sont entrées dans l’espace interstellaire.

Les sondes ne sont pas seules : plusieurs scientifiques les accompagnent. On retrouve des figurines à l’effigie de :

Clyde William Tombaugh , le découvreur de Pluton,

, le découvreur de Pluton, Giovanni Domenico Cassini , qui a découvert quatre satellites de Saturne,

, qui a découvert quatre satellites de Saturne, Christiaan Huygens , le découvreur de Titan, une lune de Saturne,

, le découvreur de Titan, une lune de Saturne, Carl Sagan , qui a conçu les plaques apposées sur les sondes Pioneer, destinées à une intelligence extraterrestre (et que l’on retrouve en miniature dans ce projet de Lego),

, qui a conçu les plaques apposées sur les sondes Pioneer, destinées à une intelligence extraterrestre (et que l’on retrouve en miniature dans ce projet de Lego), Urbain Le Verrier , le découvreur de Neptune

, le découvreur de Neptune Et Galilée, renommé, entre autres avancées, pour la thèse de l’héliocentrisme.

À cela s’ajoutent des personnages mythologiques : Jupiter et Junon (reine des dieux et épouse de Jupiter).

« Peut-être que ces jeux pourront inspirer davantage d’esprits créatifs à entrer dans le monde merveilleux de la découverte scientifique », résume Geroditus, l’internaute à l’origine de ce projet, sur le site de Lego Ideas. « Sinon, ils feront toujours bien sur une étagère », ajoute-t-il.

