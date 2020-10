Nelly Lesage - 17 octobre 2020 Sciences

La sonde Juno a effectué un survol rapproché de Jupiter pour la 27e fois en juin dernier. Les images obtenues à cette occasion ont été exploitées dans une superbe vidéo. Découvrez ce survol (presque) comme si vous y étiez.

Voilà quatre ans que la sonde Juno est en orbite autour de Jupiter. La mission spatiale, développée par la Nasa, vise à mieux comprendre la manière dont la planète gazeuse s’est formée. On lui doit de superbes images de l’astre. Grâce à une nouvelle vidéo, présentée par la Nasa le 8 octobre 2020 et créée à partir des clichés pris par la sonde, il est désormais possible de découvrir à quoi ressemble un survol de Jupiter — presque comme si vous y étiez.

Les images ont été prises lors du 27e survol rapproché de Jupiter par Juno, qui a eu lieu le 2 juin 2020. Au plus près lors de ce survol, la sonde s’est trouvée à 3 400 kilomètres du haut des nuages de la géante gazeuse. À cette hauteur, l’attraction gravitationnelle de Jupiter a eu un effet important sur la vitesse de la sonde, la faisant accélérer à 209 000 kilomètres par heure (par rapport à la planète).

41 images immortalisées par JunoCam

On doit la création de cette vidéo à Kevin M. Gill, ingénieur logiciel et artiste spécialisé dans la visualisation des données scientifiques. Vous pouvez admirer sur Flickr ses nombreuses créations, réalisées à partir d’images capturées par des sondes, qui permettent d’explorer divers recoins du système solaire. Plusieurs de ses albums sont consacrés à Jupiter, comme celui-ci ne contenant que des images de sa Grande Tache rouge. Vous avez peut-être d’ailleurs déjà croisé certains des visuels de Kevin M. Gill, qu’il rend accessibles en licence Creative Commons, dans des articles de Numerama.

Ici, c’est dans les données de l’instrument JunoCam que l’artiste est allé piocher pour nous faire revivre le survol de Jupiter. Cette caméra couleur fonctionne en lumière visible. La séquence est une combinaison de 41 images prises par JunoCam, projetées sur une sphère.

Sachez que vous pouvez vous aussi accéder aux images brutes obtenues par JunoCam, sur le site de la Nasa consacré à la mission Juno. Des images retravaillées par les internautes y sont également consultables.

