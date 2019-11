En novembre 2018, la sonde spatiale Voyager 2 entrait dans l'espace interstellaire. Dans plusieurs articles publiés dans Nature Astronomy, les astronomes dévoilent les premières données confirmées par la sonde.

En 1977, la sonde Voyager 2 quittait l’atmosphère terrestre. Son but : explorer les planètes du système solaire. Mais après avoir accompli sa mission, elle a poursuivi sa route spatiale. Son voyage a pris un nouveau tournant le 5 novembre 2018 : la sonde est entrée dans l’espace interstellaire. Avec Voyager 1, c’est seulement la deuxième fois qu’un engin construit par les humains à franchir le cap. Ce 4 novembre 2019, une série de dix articles de recherche publiés dans Nature Astronomy dévoilent les premières données transmises par Voyager 2.

On considère que la sonde est entrée dans l’espace interstellaire à partir du moment où elle a franchi l’héliopause. C’est le nom qu’on donne à la frontière de l’héliosphère, une sorte de « bulle » autour de l’étoile — ici, le Soleil. Dépasser l’héliopause n’est pas une mince affaire : on y trouve le « choc terminal », lieu de confrontation énergétique entre les particules interstellaires et les particules supersoniques émises par les vents solaires. Les collisions génèrent des ondes de choc.

L’instrument de mesure du plasma (état de la matière constitué de particules chargées) sur Voyager 1 était cassé depuis 1980, tandis que celui de Voyager 2 fonctionne bien. Les astronomes bénéficient d’un nouveau regard plus complet sur l’étape de la traversée de l’héliopause. Ils savent maintenant que cette frontière est bien définie. Il y a bel et bien un moment où l’on passe nettement d’un type de plasma à un autre, même s’il y a bien une fine zone intermédiaire où le plasma des deux zones se confond.

Cela signifie que la transition se fait par étapes, mais bien distinctement. Une fois dans l’espace interstellaire, l’héliopause franchie, il n’y a plus de vent solaire. « La vieille idée que le vent solaire serait graduellement soufflé en allant toujours plus loin dans l’espace interstellaire n’est tout simplement pas vraie », relève Don Gurnett, l’un des scientifiques ayant traité ces données. « C’est incroyable comment des fluides, y compris le plasma, forment des frontières ».

The fantastic voyage continues !

One year ago this week, Voyager 2 joined me in interstellar space. Today, five papers published detailing my twin's findings in the region just beyond the bubble created by our Sun. https://t.co/RqOfl7uV3F pic.twitter.com/ucRiTafLW3

— NASA Voyager (@NASAVoyager) November 4, 2019