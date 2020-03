La sonde Juno continue d'immortaliser la majestueuse Jupiter. Une nouvelle image de la planète gazeuse a été présentée. Ce beau cliché montre l'hémisphère sud de l'astre.

Dans le système solaire, la mission Juno envoyée par la Nasa continue son exploration. La sonde spatiale chargée d’observer Jupiter a récemment capturé une superbe image de la géante gazeuse. L’agence spatiale l’a publiée le 16 mars 2020.

Le cliché a été pris le 17 février dernier, alors que la sonde a réalisé une approche récente de Jupiter. L’image permet d’observer l’hémisphère sud de la plus grosse et la plus âgée des planètes du système solaire. Jupiter est un astre atypique par son incroyable concentration de matière : elle en contient davantage que tous les autres objets du système solaire réunis (planètes, lunes, astéroïdes, comètes).

Un montage à partir de 4 images

Cette image époustouflante est le résultat d’un montage réalisé à partir de quatre images différentes prises par Juno. C’est Kevin Gill, ingénieur logiciel au Jet Propulsion Laboratory de la Nasa et artiste spécialisé dans la visualisation des images scientifiques, qui a travaillé sur le cliché. Sur Flickr, il consacre un dossier entier aux images de Jupiter, à parcourir ici pour le plaisir des yeux.

Lorsque les images ont été prises par Juno, la sonde se trouvait à entre 49 500 et 100 400 kilomètres de distance par rapport à Jupiter (par rapport au sommet de sa couverture nuageuse). Toutes les images brutes de Juno sont accessibles sur le site de la mission.

Grâce aux images de Juno, il n’est pas uniquement possible de découvrir Jupiter sous toutes les coutures. Les images de la planète nous apprennent aussi à voir les choses sous un angle différent, comme avec une autre image qui montre à quoi ressemble une éclipse solaire vue de l’espace.