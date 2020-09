L'automne arrive, le mercure baisse, mais continuez de regarder le ciel ! En septembre, plusieurs conjonctions d'astres sont au programme.

La rentrée ne marque pas la fin des observations astronomiques. Certes, le mois d’août est propice aux contemplations du ciel, avec ses célèbres Perséides et ses Nuits des étoiles, mais septembre apporte aussi son lot de réjouissances.

Voici les spectacles célestes que l’on pourra observer en septembre 2020, si la météo est favorable.

Les phases de la Lune

Il n’est pas nécessaire de disposer d’un instrument sophistiqué pour profiter de cet astre familier du ciel. Dès que la Lune est levée et visible, vous pouvez en profiter pour repérer ses mers et cratères les plus imposants, à l’œil nu ou aux jumelles. Voici les phases de la Lune en septembre.

Le mercredi 2 septembre , c’est le jour de la pleine Lune. Sa face visible est entièrement éclairée par le Soleil.

, c’est le jour de la pleine Lune. Sa face visible est entièrement éclairée par le Soleil. Le jeudi 10 septembre , c’est le jour du dernier quartier. On observe alors une demi-lune.

, c’est le jour du dernier quartier. On observe alors une demi-lune. Le jeudi 17 septembre correspond au jour de la nouvelle lune. On ne peut pas voir la Lune dans le ciel.

correspond au jour de la nouvelle lune. On ne peut pas voir la Lune dans le ciel. Le jeudi 24 septembre, c’est à nouveau une demi-lune que l’on peut voir, lors de la phase du premier quartier.

Les planètes observables à l’œil nu

Pas non plus besoin d’instrument pour voir Vénus, Mars, Jupiter et Saturne (quand le ciel est dégagé, évidemment). En septembre, Mercure n’est néanmoins pas visible.

Vénus Mars Jupiter Saturne Du 1er au 6 4h – 7h10 Cancer 22h50 – 7h10 Poissons 20h30 – 1h40 Sagittaire 20h30 – 2h20 Sagittaire Du 7 au 13 4h10 – 7h20 Cancer 22h20 – 7h20 Poissons 20h20 – 1h10 Sagittaire 20h20 – 1h50 Sagittaire Du 14 au 20 4h20 – 7h30 Cancer 21h50 – 7h30 Poissons 20h – 0h40 Sagittaire 20h – 1h20 Sagittaire Du 21 au 27 4h30 – 7h40 Lion 21h20 – 7h40 Poissons 19h50 – 0h10 Sagittaire 19h50 – 1h Sagittaire Du 28 au 30 4h50 – 7h50 Lion 20h50 – 7h50 Poissons 19h30 – 23h50 Sagittaire 19h30 – 0h30 Sagittaire

Les autres phénomènes astronomiques

Le mois de septembre est rythmé par diverses conjonctions.

Le dimanche 6 septembre , la Lune s’approche de Mars vers la fin de la nuit.

, la Lune s’approche de Mars vers la fin de la nuit. Le mercredi 9 septembre , Mars commence son mouvement rétrograde. Comme pour Mercure, il ne se passe rien de spécial : la planète semble « reculer », par un effet d’optique. À noter, néanmoins, que le mouvement rétrograde de Mars est plus aisé à observer à l’œil nu que celui de Mercure.

, Mars commence son mouvement rétrograde. Comme pour Mercure, il ne se passe rien de spécial : la planète semble « reculer », par un effet d’optique. À noter, néanmoins, que le mouvement rétrograde de Mars est plus aisé à observer à l’œil nu que celui de Mercure. Le lundi 14 septembre , à l’aurore, la Lune et Vénus se rencontrent.

, à l’aurore, la Lune et Vénus se rencontrent. À l’aube du mercredi 16 septembre , levez les yeux pour admirer un très fin croissant de Lune.

, levez les yeux pour admirer un très fin croissant de Lune. À partir du dimanche 20 septembre , et jusqu’à la fin du mois, vous pouvez profiter de l’absence de la Lune dans le ciel du matin pour tenter de voir la lumière zodiacale.

, et jusqu’à la fin du mois, vous pouvez profiter de l’absence de la Lune dans le ciel du matin pour tenter de voir la lumière zodiacale. Le mardi 22 septembre est le jour de l’équinoxe d’automne (il ne tombe pas toujours le 21 septembre, comme on pourrait le croire).

est le jour de l’équinoxe d’automne (il ne tombe pas toujours le 21 septembre, comme on pourrait le croire). Le jeudi 24 septembre est l’occasion d’un bel alignement d’astres à observer le soir, entre la Lune, Jupiter et Saturne.

est l’occasion d’un bel alignement d’astres à observer le soir, entre la Lune, Jupiter et Saturne. Le lendemain, vendredi 25 septembre, ces trois astres forment cette fois-ci un triangle dans le ciel.

Vous savez à présent ce qu’il faut regarder dans le ciel en ce mois de septembre 2020. Bonnes observations astronomiques !

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo