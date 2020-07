Si Mars 2020 est une mission essentiellement américaine, l'Europe est aussi dans le coup. Outre sa contribution à plusieurs instruments scientifiques, elle construira la sonde qui ramènera les premiers échantillons martiens sur Terre.

Le grand jour approche. Sauf coup de théâtre, le décollage de la mission Mars 2020 se fera le 30 juillet depuis Cap Canaveral. Le cœur du programme consiste à déposer en 2021 un rover sur la planète rouge, mais aussi un drone hélicoptère expérimental. C’est en tout cas ce qui est prévu à court terme. Car cette mission a aussi un volet à long terme, avec un retour d’échantillons sur Terre.

C’est en effet en 2026 qu’une sonde spatiale doit être envoyée à proximité de la planète rouge, avec une insertion en orbite en 2028. Une fois la récupération des échantillons effectuée, une étape qui doit prendre près d’un an, la sonde repartira alors vers son point de départ, en utilisant sa propulsion pour échapper à l’attraction de Mars. Le rendez-vous avec la Terre est planifié pour 2031.

@AirbusSpace is excited to be selected as prime for the #MarsSampleReturn’s Earth Return Orbiter. We’re bringing the full force of our experience to the mission. Returning Mars samples to Earth is taking interplanetary science to a new level !#SpaceMatters @esa @NASA #Mars2020 pic.twitter.com/9yW4TLwIUj

— Dirk Hoke (@HokeDirk) July 28, 2020