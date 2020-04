L'astéroïde 1998 OR2 va passer au point de son orbite le plus proche de la Terre ce mercredi 29 avril 2020. Voici comment suivre en direct son passage, qui, rappelons-le, ne représente aucun risque pour l'humanité.

Il passera au point de son orbite le plus proche de la Terre ce mercredi 29 avril 2020. La visite de l’astéroïde 1998 OR2, très médiatisée depuis mars dernier, ne doit pas inquiéter : le passage de cet objet céleste ne représente aucun danger pour la Terre et l’humanité.

Il ne va pas frôler notre planète, mais son passage devrait néanmoins être suivi avec intérêt par les astronomes. Tout astéroïde représente l’opportunité d’en apprendre davantage sur l’histoire du système solaire. Le passage de 1998 OR2 fera d’ailleurs l’objet d’un suivi en direct par le Virtual Telescope Project.

1998 OR2 est un astéroïde Amor. Son orbite est extérieure à celle de la Terre mais intérieure à celle de Mars. Sa taille est estimée à environ 4,1 kilomètres de longueur et 1,8 kilomètre de largeur. Comme son nom l’indique, il a été découvert en 1998, depuis l’observatoire du Haleakalā à Hawai. Il est considéré comme un « Near Earth Object » (NEO), c’est-à-dire un objet géocroiseur — son orbite peut l’amener à proximité de notre planète.

Selon les indications du Jet Propulsion Laboratory de la Nasa, l’objet doit passer à une distance d’environ 0,04204 unité astronomique, soit environ 6,3 millions de kilomètres de la Terre. Pour se rendre compte de cette distance, il suffit de la comparer avec celle qui sépare la Terre de la Lune, d’environ 384 400 kilomètres. Il faut multiplier cette distance par 16 pour obtenir à peu près la distance entre notre planète et 1998 OR2 (au point le plus proche du passage).

Une animation, publiée par l’astronome amateur Tony Dunn sur Twitter le 26 avril, montre bien l’impressionnante distance qui va nous séparer de l’objet ce 29 avril.

Large 2-km asteroid #1998OR2 has a data arc-span of over 32 years. A few days ago, @AreciboRadar observed it with radar. On April 29, it will miss Earth by over 16 Lunar distances (6,290,378 km +- 7 km).https://t.co/LjyAgoAAVPhttps://t.co/4JgyZ7XdrP pic.twitter.com/iFgWQTRrzk

— Tony Dunn (@tony873004) April 26, 2020