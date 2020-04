Pour quand est prévu le déconfinement ? Comment pourrait s'organiser le retour à la normale ? Malgré les prises de parole qui se multiplient du côté du gouvernement, les réponses restent encore très hypothétiques.

Ce 3 avril 2020, cela fera bientôt trois semaines que la France est en phase de confinement. L’essentiel, à ce jour, est de maintenir celui-ci pour limiter la propagation de Covid-19 et éviter que le personnel médical soit encore davantage sous tension. Mais le questionnement dans la population est inévitable : qu’en est-il du déconfinement, ce moment où tout le monde pourra à nouveau sortir, que la vie reprendra ? Comme l’a indiqué le Premier ministre Édouard Philippe le 2 avril 2020, « ce n’est pas pour demain matin ».

Cet article sera régulièrement mis à jour en fonction de la précision des scénarios dans la sortie de confinement.

Pour quand ?

Si le confinement a effectivement été renouvelé pour l’instant jusqu’au 15 avril, la probabilité qu’il soit à nouveau renouvelé est très forte. Pour qu’il soit efficace, il ne faut pas s’attendre à une durée inférieure à 6 à 8 semaines. La stratégie de déconfinement est donc aujourd’hui caractérisée par un grand nombre de facteurs inconnus et ne peut que faire l’objet d’hypothèses.

Édouard Philippe a néanmoins précisé qu’une équipe entière travaillait actuellement sur le sujet. Il a également conditionné le déconfinement à quelques facteurs :

Existera-t-il un traitement préventif ou curatif ? Sur le préventif, et donc un vaccin, c’est improbable : il faudra encore des mois avant qu’il soit prêt. Sur le curatif, c’est-à-dire un médicament, aucun n’a encore pleinement fait ses preuves mais la recherche médicale va très vite et les essais cliniques livreront bientôt des résultats.

La circulation du virus dans la population : combien de personnes sont immunisées ou non dans chaque région. Pour ce faire, les tests sérologiques auront un rôle crucial à jouer.

Pour l’instant, le seul autre exemple connu de déconfinement est en Chine. Après une stricte quarantaine ayant duré 2 mois, les habitants de la province de Hubei ont l’autorisation de sortir depuis le 25 mars. Mais cette sortie de confinement est progressive : les lignes aériennes restent fermées ; sortir et entrer dans la province doit être justifié ; et les établissements scolaires restent encore fermés.

Dans la ville de Wuhan, l’épicentre, le déconfinement n’entrera en vigueur que le 8 avril : à l’heure actuelle, une seule personne par foyer peut sortir, et pour deux heures, tous les trois jours. Évidemment, les situations ne sont pas pleinement comparables, mais le principe d’un déconfinement progressif pourrait bien se généraliser.

Quoi qu’il en soit, il faut bien retenir que la sortie du confinement n’est pas près d’advenir, c’est une question de plusieurs semaines, et il faut s’habituer à cette nouvelle normalité. Plus il sera respecté, plus Covid-19 sera freiné efficacement : c’est ce qui compte le plus aujourd’hui pour permettre aux hôpitaux de soigner les malades.

Le déconfinement sera-t-il progressif ?

Le gouvernement a commencé à le laisser entendre clairement : le déconfinement sera progressif. C’est d’ailleurs, selon le Président de l’Ordre des Médecins, la seule solution envisageable. Si tout le territoire français est aujourd’hui en confinement, il est très clair que les foyers ne sont pas également répartis. Certaines zones sont davantage touchées, comme le Grand Est ou l’Île-de-France.

Une sortie progressive de confinement, cela signifierait donc surtout une levée des mesures région par région, en fonction de différents facteurs qui pourront être déterminés grâce à un dépistage massif de la population. En revanche, la rumeur d’un déconfinement par tranche d’âge apparaît peu logique : bien que les états les plus graves menant au décès concernent essentiellement les personnes âgées ou atteintes de comorbidités, on sait maintenant que les jeunes ne sont pas épargnés et sont présents dans les services de réanimation.

En quoi consisterait le dépistage par des tests sérologiques ?

Quand il est question d’un dépistage massif pour organiser le déconfinement, ce sont les tests sérologiques qui entrent en jeu. Ils consistent en une prise de sang, pour trouver les anticorps produits par le corps humain pour se défendre contre Covid-19. Et ces anticorps sont produits que l’on ait été malades ou asymptomatiques. Les tests sérologiques permettent de se rendre compte de l’échelle réelle de circulation de coronavirus et de déterminer le taux de personnes qui en ont été porteuses ou non. Toute personne porteuse, asymptomatique ou non, devient immunisée pendant un temps.

Comme l’a indiqué une infectiologue sur le plateau de TF1 pendant la soirée de questions-réponses avec Édouard Philippe, le 2 avril 2020, on pourrait envisager deux seuils : une population locale immunisée à 60 % est un seuil qui suffirait pour songer à un déconfinement ; mais un seuil de 10 % serait trop faible.

Bac, mesures, restaurants… Comment s’organisera le retour à la normale ?

Ce n’est pas parce que nous serons sortis du confinement que le coronavirus aura entièrement arrêté de circuler. C’est la raison pour laquelle un déconfinement progressif paraît logique. De fait, il n’est pas totalement impossible que certains établissements ne rouvrent pas immédiatement, à savoir ceux qui rassemblent le plus de gens dans des espaces confinés.

Cela pourrait concerner les restaurants par exemple et, évidemment, les événements sportifs et culturels, mais aussi les salles de sport. Des mesures de distanciation sociale (ou plutôt de « distanciation physique ») pourraient aussi être partiellement conservées, comme les mesures pour protéger le personnel au contact d’un grand nombre de clients. Mais cela ne reste aujourd’hui qu’hypothétique : ce sera au groupe scientifique actuellement chargé de cette question de décider des mesures à adopter pour garder un équilibre entre sortie de crise et mesures de précaution.

Concernant le baccalauréat, le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé, ce 3 avril 2020, qu’il prendra la forme d’un contrôle continu total. Il n’y aura donc pas d’épreuves écrites. Il a par ailleurs indiqué s’assurer « qu’il y ait le maximum de semaines de cours, notamment au mois de juin », mais n’a pas précisé si elles auront lieu en classe ou toujours à distance.

Quel est le fameux « stade 4 » ?

Peu avant la période de confinement, il était énormément question des « stades » issus du plan national de prévention et de lutte contre la pandémie grippale. Nous sommes actuellement dans le stade 3. Ce plan comporte un quatrième stade : celui-ci correspond tout simplement à l’organisation d’un retour à la normale. Il devrait être déclenché quelque temps après le pic, lorsque la courbe d’infection sera aplanie et que la circulation du coronavirus sera largement freinée.

L’idée est de permettre un retour à une absence d’épidémie intense, notamment au niveau du système de santé, tout en gardant une vigilance accrue pour éviter une deuxième vague — qui commencerait à toucher certaines régions de Chine. Il faut cela dit rappeler que les stades ne sont qu’une feuille de route et que le gouvernement prendra ses décisions principalement à partir des avis des conseils scientifiques installés à l’Élysée ; en fonction de l’évolution réelle de la situation.

