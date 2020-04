Emmanuel Macron prend la parole ce lundi 13 avril 2020 pour évoquer la situation de la crise sanitaire en France ainsi que pour détailler les suites à donner au confinement, mis en place le 17 mars.

Emmanuel Macron prendra la parole ce lundi 13 avril, à 20h02, pour évoquer la crise sanitaire qui se manifeste en France depuis mars, à cause de l’épidémie de coronavirus (Covid-19) mais aussi pour parler des prochaines étapes du confinement, qui est effectif depuis le 17 mars. Celui-ci a déjà été prolongé une fois, de deux semaines, qui se sont ajoutées à une première période de même durée.

Suivre en direct le discours d’Emmanuel Macron

Si vous n’avez pas de téléviseur chez vous, vous avez la possibilité de passer par Internet pour suivre le discours du chef de l’État. Une diffusion sur la chaîne YouTube du locataire du palais de l’Élysée est programmée à 20h02 — un horaire inhabituel, mais qui doit laisser le temps aux Français et aux Françaises qui le veulent d’applaudir le personnel soignant à 20h.

L’intervention du président de la République pourra aussi être suivie sur les sites de TF1, France Télévisions et M6, via leur service de retransmission en direct. Les sites des chaînes d’information continue laisseront aussi leur antenne pour diffuser le discours d’Emmanuel Macron. Quant aux internautes qui préfèrent passer par une application, il leur sera possible de se rabattre par exemple sur MyCanal ou Molotov.

Reste que la solution la plus efficace restera YouTube, dont vous retrouverez le lecteur ci-dessous.

Un confinement prolongé et durci ?

Tous les observateurs s’attendent à ce que le président de la République, qui est déjà intervenu dans les médias à trois reprises (les 12, 16 et 25 mars), annonce une prolongation de la durée du confinement, alors que son échéance officielle arrive le 15 avril, dans la mesure où les courbes reflétant le nombre de cas et le nombre de morts n’ont pas encore ralenti de façon significative.

La question est de savoir de quelle durée sera cette extension : de deux semaines, soit jusqu’à la fin du mois d’avril ? Ou de quatre, c’est-à-dire jusqu’à mi-mai ? À moins que le chef de l’État ne propose une troisième durée ? Les modalités du confinement pourraient également être revues à l’occasion du discours d’Emmanuel Macron — il est question d’un durcissement avec, à la marge, des aménagements.

Crédit photo de la une : Kremlin