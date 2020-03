En 2020, le mois de février possède un jour supplémentaire : le 29. On dit que l'année est bissextile. Mais comment expliquer cette étrangeté du calendrier ? Pour le comprendre, il faut s'intéresser au mouvement de la Terre.

Un jour supplémentaire s’est glissé dans le calendrier en 2020 : le samedi 29 février. Cette année est dite bissextile : elle dure 366 jours et non 365. Le mois de février comporte 29 jours au lieu de 28. Mais d’où vient cet ajout ? À quoi sert-il ?

« On essaye de faire coïncider trois éléments qui n’ont aucun rapport : la rotation de la Terre (le jour), la révolution de la Lune (le mois) et la révolution de la Terre (l’année) », explique à Numerama Florent Deleflie, astronome à l’observatoire de Paris.

Ces trois réalités n’ont pas de lien, mais notre calendrier tente de leur donner une cohérence avec les années, les mois et les jours. Puisque l’année ne correspond pas à un nombre exact de jours, elle est arrondie à 365 jours. Pour rattraper ce décalage, une journée est ajoutée au calendrier tous les 4 ans (avec quelques rares exceptions) : il y a eu 365 jours chaque année en 2017, 2018 et 2019.

Ôter 5 heures, 48 minutes et quelques secondes à une année peut sembler peu. Pourtant, si toutes les années ne duraient que 365 jours, cela finirait par provoquer un décalage conséquent. Une animation publiée sur Twitter par le planétologue James O’Donoghue, de la Jaxa (l’agence spatiale japonaise) l’illustre très bien. La vidéo montre que s’il n’y avait jamais d’année bissextile, les saisons se décaleraient dans l’année. Dans quelques centaines années, le mois de juillet (qui pour nous est un mois d’été) aurait lieu pendant l’hiver, comme l’explique la Nasa.

A leap day is added next week, here's a reminder of why we need it !

This time I'm gonna ask YOU to consider doing science communication #SciComm : please ask ppl in 'real life' if they know why we add leap days. If they didn't know, there's *no shame* in it & you can teach them ! pic.twitter.com/WvJB45XgfY

— Dr James O'Donoghue (@physicsJ) February 23, 2020