Des animations comparent la vitesse à laquelle les différentes planètes du système solaire tournent sur elles-mêmes. Sur une sphère ou sur une surface plane, le résultat aide à s'imaginer leur rotation dans l'espace.

La Terre tourne sur elle-même en un peu moins de 24 heures. Qu’en est-il des autres planètes ? Deux animations permettent de comparer la vitesse à laquelle tournent les différentes planètes du système solaire. Les animations ont été publiées sur Twitter le 3 et le 8 décembre 2019, par le planétologue James O’Donoghue, de l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA).

L’animation la plus évocatrice représente une sphère, dont la surface est divisée en larges bandes : il y en a une pour chaque planète –Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. On peut ainsi voir tourner chaque planète à sa propre vitesse, tout en la comparant à celle des autres.

La première version de cette animation comparait la vitesse de rotation des planètes en deux dimensions. Le scientifique précisait alors que « Jupiter tourne environ 2,4 fois plus vite que la Terre ». Dans cette animation, toutes les planètes tournent dans le même sens. En réalité, Vénus et Mercure tournent sur elles-mêmes dans le sens contraire à celui des autres planètes — on dit que leur rotation est rétrograde.

