Les 12 et 13 juillet 2019, des astronomes du monde entier sortent leur télescope pour donner l'occasion aux passants d'observer la Lune. Voici comment trouver les lieux d'observation près de chez vous lors de l'événement On The Moon Again.

600 millions de télespectateurs ont assisté aux premiers pas des humains sur la Lune, il y a presque 50 ans. Pour célébrer l’anniversaire de la mission Apollo 11, un grand atelier d’observation du ciel est organisé les 12 et 13 juillet 2019. À l’échelle de la planète, les passionnés d’astronomie vont pouvoir participer à l’événement « On The Moon Again », à l’initiative de la Société astronomique de France (SAF).

Le principe est simple : réunir les amateurs d’astronomie qui possèdent un télescope et les curieux qui n’en ont pas, afin d’observer ensemble le satellite naturel de la Terre. L’idée est ainsi de recréer un moment où, comme le 20 juillet 1969, de nombreuses paires d’yeux étaient braquées vers la Lune par l’intermédiaire du poste de télévision. Cette fois-ci, le rendez-vous est donné en extérieur.

Comment trouver un site d’observation ?

Plus de 1 100 événements pour observer la Lune au télescope sont organisés dans 77 pays différents. Vous pouvez chercher les événements les plus proches de chez vous grâce à une carte disponible sur le site d’On The Moon Again. Seules les villes sont indiquées. Il faut ensuite se rendre sur les réseaux sociaux pour connaître plus précisément la localisation des sites d’observations.

Plusieurs astronomes amateurs ont déjà partagé leur localisation en utilisant le hashtag #OnTheMoonAgain sur Twitter. Dans plusieurs villes, les observatoires astronomiques et établissements scientifiques se joignent aux festivités. L’Observatoire de Paris ouvre pour l’occasion son jardin public aux visiteurs à partir de 21h30, pour regarder la Lune à travers une dizaine de télescopes.

Quelques jours avant la pleine lune

Si vous possédez un instrument astronomique comme une lunette ou un télescope, vous pouvez le sortir et l’installer « au coin d’une rue, au bord d’une rivière, sur la plage d’un village », expliquent les organisateurs sur le site de l’événement. Vous pourrez alors inviter les passants et les internautes à venir observer notre satellite.

Les dates des 12 et 13 juillet n’ont pas été choisies au hasard : elle correspondent au moment où la Lune est gibbeuse croissante, soit l’étape avant la pleine lune (qui tombera le mardi suivant). Si la météo est clémente, l’observation des reliefs et mers lunaires à travers un instrument devrait donc être possible. Vous pourrez alors voir d’un peu plus près cet astre qui ne cesse d’intriguer la communauté scientifique.