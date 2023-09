Starfield rend hommage à l’histoire de la conquête spatiale. Sur la Lune, on peut trouver les vestiges de la mission Apollo 11.

Starfield est bourré de clins d’œil à l’histoire de la conquête spatiale, avec une approche réaliste du futur. On savait déjà qu’il était possible de retrouver le Rover Opportunity en se rendant sur Mars. Mais le jeu de Bethesda ne pouvait certainement pas passer à côté de l’un des événements les plus majeurs de ces dernières décennies : la mission Apollo 11.

Le 21 juillet 1969, l’homme marchait pour la première fois sur la Lune — un récit brillamment raconté par Damien Chazelle dans le film First Man, au passage. On n’oubliera jamais la célèbre phrase prononcée par Neil Armstrong : « C’est un petit pas pour l’homme, un bond de géant pour l’Humanité ». Pour rendre hommage à ce morceau d’histoire, Starfield nous permet de retrouver les vestiges d’Apollo 11. Il faut donc se rendre sur la Lune, le satellite naturel de la Terre (sur lequel on peut également aller).

Apollo 11 est dans Starfield. // Source : Capture Xbox

Comment retrouver les vestiges d’Apollo 11 dans Starfield ?

Si vous allez sur la Lune à l’aveugle, vous ne risquez pas de trouver les restes d’Apollo 11. Effectivement, il y a une quête secondaire qui est liée à cette mission, donnée grâce à un ouvrage baptisé « Second Journal de Sir Livingstone » — qu’on peut trouver dans La Loge, le QG de Constellation. Ce dernier stipule : « J’ai entendu l’un des anciens dire que la Terre avait connu une triste fin, mais que sa fidèle compagne la Lune s’en était bien mieux sortie. Apparemment, on pourrait toujours y trouver les vestiges de l’une des anciennes missions Apollo. À en croire Banks, une histoire de rite secret d’intronisation pour les dirigeants de Constellation. »

Apollo 11 est dans Starfield. // Source : Capture Xbox

Ramasser le livre ajoutera une activité au journal de bord et, surtout, indiquera un point d’atterrissage précis sur la Lune, intitulé « Site d’atterrissage d’Apollo ». Un voyage rapide depuis la carte permettra alors de se rendre au lieu désiré et de se retrouver pile en face d’Apollo 11, tout du moins ce qu’il en reste. Alternative : vous pouvez voler pendant des heures à bord de votre vaisseau.

Apollo 11 est dans Starfield. // Source : Capture Xbox

Les développeurs de Bethesda n’ont pas oublié le drapeau américain, qui est donc capable de résister pendant 361 ans (Starfield se passe en 2330). Ils ont aussi pensé à laisser un petit souvenir derrière eux : une boule à neige Apollo, qu’il faut ramasser pour valider l’activité (elle vaut quelques crédits). C’est la même chose pour le Rover, signifiant qu’il y a peut-être une collection à faire (ça changera des pommes de terre).

